Filha de Thaeme tieta Ana Castela no aeroporto: 'Felicidade'

Liz, de cinco anos, filha de Thaeme e Fábio Elias, realizou o sonho de conhecer a cantora Ana Castela e a mamãe coruja compartilhou o momento na web

Em suas redes sociais, Thaeme sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de seis milhões de seguidores.

Nesta terça-feira, 1º, a cantora mostrou em sua conta no Instagram um momento mais do que especial vivido pela filha Liz, de cinco anos, fruto do seu casamento com Fábio Elias. A pequena realizou o sonho de conhecer Ana Castela e fez questão de posar ao lado da artista.

"Surpresa boa do aeroporto! Pelo sorriso da Liz, nota-se a felicidade em ter conhecido a Ana Castela. Sabe todas as músicas (assim como 99% das amigas da idade dela) e reconheceu na mesma hora que viu", disse ela, que completou. "Tirei a foto dos stories, ficou tremida e tive que melhorar no Remini para ficar mais nítida, ficamos tudo dentuças, mas pelo menos tivemos o click", brincou Thaeme.

Além de Liz, Thaeme e Fábio também são pais de Ivy, de três anos.

Festa de aniversário

Thaeme Mariôto usou as redes sociais para mostrar os detalhes da festa de aniversário de sua filha caçula, Ivy. A menina, fruto de seu casamento com Fábio Elias, completou três anos de vida recentemente e ganhou uma festa temática.

Para comemorar a data especial, a cantora fez uma festa com o tema do desenho infantil Peppa Pig. O local da celebração foi decorado com um painel da personagem, bexigas coloridas e flores, e Thaeme revelou que ela foi a responsável por organizar tudo. "Decoração por mim hehehe", confessou.

Ivy celebrou seu aniversário usando um lindo vestido das cores rosa e azul, uma sandália e presilha de laço na cabeça. Thaeme e a filha mais velha, Liz, de cinco anos, usaram vestidos cor de rosa, enquanto o papai usou uma camiseta branca e calça preta.

Ao publicar as imagens da festa no Instagram, a artista homenageou a herdeira. "Hoje, sim, minha princesa completa seus três aninhos! Há três anos, às 19:48, nascia o meu segundo grande amor… E onde pensávamos que seria impossível caber um amor maior, tudo de extravasou e Deus nos mostrou que o amor se multiplica e o coração da mãe só aumenta…", começou.

"Desejo bençãos e mais bençãos em sua vida com saúde, muito amor e muitos anos de vida… Que seja uma jornada repleta da presença do Espírito Santo e que Jesus seja sua principal referência de conduta em todos os caminhos que decidir seguir! Te amo infinito, pequena!", finalizou o texto.

Em outra publicação, Thaeme mostrou os detalhes do look de Ivy e se declarou: "Minha pequena, o tanto que te desejei não está escrito… Muito obrigada por ter vindo para mim! Como sou abençoada!", escreveu a cantora na legenda.