Influencer de 20 anos morre após tragédia: ‘Momento difícil'

A influencer country Valeria Mireles faleceu aos 20 anos de idade no México ao ser vítima de uma tragédia no trânsito

A influenciadora digital Valeria Mireles, conhecida como Miss Rodeio, faleceu aos 20 anos de idade no dia 10 de março. De acordo com a revista People, ela faleceu em um acidente de carro em uma estrada na região nordeste do México.

Os pais dela pediram respeito neste momento delicado de luto. “Pediram que a privacidade fosse respeitada neste momento difícil”, informou uma TV local.

Valeria conquistou os internautas com seu estilo de vida country, passeios de cavalo e corridas de barril. Ela tinha 100 mil seguidores no Instagram e TikTok.

A Federação Mexicana de Rodeio fez questão de lamentar a morte da jovem. “Valeria era mais do que uma rainha do rodeio; ela era uma embaixadora da cultura cowboy, uma inspiração para muitas mulheres jovens. Seu sorriso iluminou todas as arenas, e sua paixão pelo rodeio era contagiante. Embora sua morte deixe um vazio, seu legado viverá em nossos corações e na memória do rodeio”, afirmaram.

Morre Simon Fisher-Becker, ator de Harry Potter, aos 63 anos

O ator Simon Fisher-Becker, conhecido por interpretar o Frei Gorducho no filme 'Harry Potter e a Pedra Filosofal' (2001), faleceu aos 63 anos no domingo, 9. A morte do artista foi confirmada por Tony, seu marido, através das redes sociais.

"Olá a todos, aqui é Tony, o marido de Simon. Tenho notícias muito tristes. Às 14h50 desta tarde, Simon faleceu. Deixarei essa conta aberta por um tempo. Não tenho certeza se postarei novamente. Obrigado", escreveu o companheiro do famoso, sem revelar detalhes do ocorrido.

Além de 'Harry Potter', Simon também atuou na série 'Doctor Who' e narrou alguns episódios da trama. O ator também esteve no elenco do filme 'Os Miseráveis' (2012). O artista, que iniciou sua carreira nas telinhas em 1990, soma mais de 40 papéis.

Leia também:Entenda a doença sem cura que tirou a vida do príncipe Frederik