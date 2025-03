Filhos de Danielle Winits surgem enormes em foto com a mãe

Danielle Winits recebe os filhos e o marido na estreia de seu novo espetáculo teatral e a altura dos meninos chama a atenção

A atriz Danielle Winits recebeu o carinho e apoio de sua família na estreia do espetáculo Meninas Malvadas - O Musical no Teatro Santander, em São Paulo. Depois da apresentação, ela posou sorridente ao lado do marido, André Gonçalves, e dos filhos, Noah e Guy.

Inclusive, os garotos chamaram a atenção. Ao posarem com a mãe e o padrasto para as fotos, eles mostraram o quanto já cresceram. Noah está com 17 anos e é fruto do relacionamento da atriz com o apresentador Cássio Reis. Por sua vez, Guy tem 13 anos e nasceu do relacionamento da mãe com o ator Jônatas Faro.

Recentemente, Winits foi questionada sobre ser amiga dos pais dos filhos e abriu o jogo. "Amiga é uma palavra forte, é quase um café expresso (risos). Eu gostaria [de ser amiga de ex], mas nem sempre tudo o que a gente gostaria é possível. O pai do Noah é um pai fantástico, é um pai presente. Meu segundo filho, eu tenho uma outra história, sou mãe solo e, sem dúvida, não é possível manter uma relação [amigável], o que é uma pena", afirmou ela no podcast Desculpa Alguma Coisa.

Danielle Winits com o marido e os filhos - Foto: Clayton Felizardo / Brazilnews

Danielle Winits choca com história de como descobriu uma traição

Recentemente, Danielle Winits chocou ao contar como descobriu a traição de um ex-namorado. Sem revelar nomes, ela disse que uma fã foi a responsável por entregar a traição e a atriz teve tempo de armar uma vingança.

Em participação no programa Que História É Essa, Porchat?, do GNT, Winits disse que estava no sul do Brasil para um espetáculo teatral. No final da peça, uma fã disse que precisava conversar com ela e marcou em um restaurante. Lá na mesa, a fã contou que o namorado da atriz tentou viver um affair com ela; confira detalhes!

