Bianca Lopresti discute relacionamentos modernos em espetáculo: 'Não há uma fórmula mágica'

Em cartaz com o espetáculo A Rosa Mais Vermelha Desabrocha até o dia 16 de março, Bianca Lopresti (33) discute formas de amar e leva ao público paulista uma reflexão sobre os relacionamentos contemporâneos. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz detalha processo criativo e compartilha opinião sobre a proposta do espetáculo: "Não há uma fórmula mágica", revela.

Amor na contemporaneidade

A Rosa Mais Vermelha, inspirada na aclamada HQ da sueca Liv Strömquist (47), mergulha na complexidade das relações contemporâneas com humor, ironia e uma análise profunda sobre o que significa amar nos dias de hoje. Protagonizado por quatro mulheres, o espetáculo apresenta diferentes perspectivas sobre o amor, o desejo e os desafios da era digital.

Criadora e parte do elenco, Bianca passou meses mergulhada nos temas da peça, mas não encontrou as valiosas repostas para destrinchar o amor. A artista conta que o espetáculo não tem o objetivo de trazer respostas definitivas, mas sim provocar reflexões:

"Não há uma fórmula mágica para os relacionamentos. Não existe receita para amar e ser amado, mas existem caminhos e possibilidades. O espetáculo questiona se a liberdade que conquistamos nos aproxima ou nos distancia. Será que, ao conhecermos mais pessoas, nos aprofundamos menos?", questiona.

A peça divide-se em três atos, cada um abordando um aspecto das relações amorosas modernas. Desde a idealização do amor até os desafios da convivência, a trama questiona se a sociedade atual nos permitiu viver amores mais autênticos ou apenas intensificou nossas inseguranças.

"O amor sempre foi um terreno complexo, mas, na era digital, a abundância de escolhas e a velocidade das interações trazem novos desafios. O espetáculo não pretende dar respostas fechadas, mas nos convida a olhar para dentro, a resgatar a experiência do sentir e a redescobrir o que realmente nos conecta com o outro", compartilha.

Construção da obra

Trazer uma HQ para os palcos foi um processo intenso e repleto de desafios. Bianca e o diretor Ale Paschoalini, que também assina a dramaturgia e é companheiro de vida da artista, trabalharam em diversas versões do texto até chegarem ao formato ideal: "Comecei transcrevendo todo o texto da HQ e organizando-o em possíveis cenas. Depois, passei o material para o Ale, que revisava e trazia novas sugestões", relembra. "O espetáculo foi tomando forma e percebemos que precisávamos estruturar melhor a narrativa, até chegarmos à divisão em três atos".

Outro aspecto marcante da adaptação, segundo Bianca, foi a colaboração entre as atrizes: durante os ensaios, Fernanda Viacava, Lenise Oliveira e Carolina Splendore trouxeram suas próprias vivências, enriquecendo ainda mais os diálogos e tornando as cenas mais autênticas.

A artista destaca: "O que mais me encanta nesse processo é perceber como o pensamento filosófico e o estudo do comportamento humano podem ser acessíveis, ao ponto de transformar a maneira como enxergamos a vida e nosso modo de amar".

Múltiplas formas de amar

Cada uma das quatro personagens da peça representa um ponto de vista sobre o amor. Para Bianca, essa diversidade era essencial para que o público se identificasse com a história.

"Sempre acreditei que, para falar de amor no Brasil, era essencial trazer para a cena a diversidade de corpos, idades e experiências afetivas. Eu amo ir ao teatro e me identificar com personagens. Quando me vejo representada, sinto que algo em mim se transforma."

A intérprete revela que se identifica mais com Ana, uma personagem que acredita na teoria da "Mini Religião" — um conceito que defende que manter um relacionamento a longo prazo exige dedicação e fé: "Para que um relacionamento dure, é preciso cultivar rituais, como jantar junto, ir ao teatro, dormir agarradinho, dizer 'eu te amo'. Pequenas coisas que alimentam essa fé de que faz sentido seguirem juntos. Mas quando a fé é abalada, o desamor surge", explica.

Elementos especiais

O espetáculo aposta em recursos visuais e sensoriais para amplificar a experiência do público. Um dos destaques é um perfume exclusivo, criado para representar a paixão fulminante.

"Nos quadrinhos, a autora usa cores para simbolizar a paixão. No teatro, usamos um perfume especial, que aparece em uma cena de paixão arrebatadora, reforçando a ideia de que se apaixonar é um acontecimento químico, inesperado e incontrolável."

Outro elemento curioso da peça é um boneco de madeira, que representa um "homem objeto". Bianca explica que o boneco foi inspirado em um ator famoso de Hollywood que só namora mulheres abaixo dos 25 anos: "O boneco sintetiza o comportamento blasé de muitas pessoas hoje, que evitam demonstrar sentimentos e acabam se tornando indiferentes às conexões reais", fala sobre o significado.

Além dos palcos

Para aprofundar os debates levantados pelo espetáculo, a peça incluiu o projeto "Letramento Amoroso", que promoveu conversas com psicanalistas e filósofos sobre os afetos na contemporaneidade.

"Espero que possamos gerar diálogos dentro dos relacionamentos. Que as pessoas consigam expressar melhor o que sentem, compreender mais sobre si mesmas e sobre o outro. Acima de tudo, queremos lembrar que o amor não é um conceito fechado — ele é múltiplo, fluido e sempre em transformação", conclui Bianca.

