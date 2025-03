Heloisa Périssé revela que filha pretende fazer clipe após Trap do Trepa Trepa: 'Já tem a ideia'

Filha de Heloisa Périssé virou fenômeno com o Trap do Trepa Trepa; em entrevista à CARAS Brasil, a humorista fala sobre a repercussão da música

"Tu não gosta de mim? Tépa!", esta frase foi uma das mais comentadas neste Carnaval após o sucesso do Trap do Trepa a Trepa. O hit é cantado por LuísaPérissé (25), filha da humorista Heloisa Périssé (58), e se tornou um fênomeno nas redes sociais. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista fala sobre repercussão da música e revela os próximos passos da herdeira: "Já tem a ideia".

Com a personagem MC Perisseta, Luísa apresentou a música no Podcast Pé no Sofá Pod, da atriz Flávia Alessandra (50) e a filha Giulia Costa. Por conta da letra, logo a canção viralizou nas redes sociais e se tornou hit no Carnaval. Heloisa Périssé relembra.

"A Luísa pegou e fez essa música. E ela cantava isso e a gente ria muito: 'Luísa, deixa essa maluquice, que é isso? Que música é essa, Luísa?' E ela começou a pensar nisso acreditando naquilo, fez outras músicas que ela tem", relembra.

Sempre bem-humorada, Heloísa brinca sobre as músicas que a filha canta: "Outras, eu oro a Deus que ela não cante nunca. Porque o Trap do Trepa Trepa é suave perto das doideiras que Luísa inventou". A humorista brinca ao falar do nome artístico de Luísa."Essa personagem dela, MC Perisseta, ainda bota o nome Perisseta. Entende?".

Depois do sucesso em torno da música, Heloisa Périssé revela que a filha pretende fazer um clipe e já tem toda a ideia do projeto. A humorista reflete que muitas pessoas gostaram do Trap do Trepa Trepa e outras críticaram, mas avalia que a filha não se importa com os comentários negativos.

"E agradou, né? As pessoas riem, as pessoas estão morrendo de rir desse trap. Outras detonam, [mas] ela não está nem aí. A Luísa, faz o que ela quer, ela faz o que ela acredita, tem essa personalidade forte. Ela quer agora fazer um clipe, que ela já tem a ideia na cabeça. Vamos ver o que vai ser esse clipe, Jesus!", declara.

A atriz confessa que foi pega de surpresa com tamanha repercussão do trap do Trepa Trepa. "Foi, posso dizer, uma das maiores surpresas que aconteceu. Embora quem ouvisse dizia: 'Essa música é demais, essa música é demais'. Eu dizia: 'Será que as pessoas tão doidas? Será que as pessoas querem agradar', mas pelo visto não", finaliza a atriz Heloisa Périssé.

