Vera Viel confessa mudança após diagnóstico: 'Fui transformada pela minha fé'

Em entrevista à CARAS Brasil, Vera Viel relembra diagnóstico que recebeu no final de 2024 e destaca transformação após vencer a doença

Vera Viel (49) foi diagnosticada, em outubro do ano passado, com um sarcoma sinovial, um tipo raro e maligno de tumor. Agora, ela está ótima e venceu a doença, mas destaca que sua vida teve grandes transformações após o diagónstico. "Fui transformada pela minha fé", destaca a modelo em entrevista à CARAS Brasil.

Durante o processo de tratamento, Vera Viel precisou realizar uma cirurgia delicada e algumas sessões de radioterapia. Recuperada, a esposa de Rodrigo Faro (51) afirma que começou a dar mais valor para as pequenas coisas da vida após vencer a doença.

"Eu acho que quando a gente recebe um diagnóstico de câncer, não tem como você não sair transformada depois de passar por isso. Eu, realmente, me sinto uma mulher completamente mudada. Você começa a enxergar a vida de uma outra maneira. Você começa a dar mais valor, mais importância para as pequenas coisas, situações cotidianas do dia a dia. Você passa a ter mais gratidão por tudo", declara.

Religiosa, Vera Viel reforça a importância da fé para enfrentar a batalha contra o câncer: "Fui transformada pela minha fé. Eu acho que eu passei a acreditar mais nessa força que eu tive e tenho hoje", confessa. A modelo ainda reforça que o apoio da família foi muito importante para vencer a doença.

"Primeiro a força que vem de Deus, e depois da minha família. Eu queria estar bem, ficar bem logo pelas minhas filhas, pelo meu marido. Quando você recebe um diagnóstico desses, a família inteira acaba sofrendo. Todo mundo sente um pouco. Eu busquei uma força que nem eu imaginava que eu teria", finaliza a modelo Vera Viel.

