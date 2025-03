Mariana Rios abre o coração em vídeo sobre tentativas de engravidar: 'Não é fácil'

A apresentadora Mariana Rios usou as redes sociais nesta quinta-feira, 13, para compartilhar uma reflexão sobre suas tentativas para engravidar

A apresentadora Mariana Rios usou as redes sociais nesta quinta-feira, 13, para compartilhar uma reflexão sobre sua vida pessoal. Em um vídeo compartilhado, ela falou sobre o seu desejo de ser mãe e leu uma carta aberta para as mulheres que, assim como ela, estão tentando engravidar.

No vídeo compartilhado, ela mostra alguns momentos de sua vida. ''Para todas as mulheres que, como eu, estão na jornada de tentar ser mães. Eu sei que o caminho não é fácil, a cada mês, a cada tentativa passamos por emoções que só nós mesmas conseguimos entender. É essencial parar por um momento e sentir o movimento da vida, respirar fundo e reconhecer as pequenas vitórias que nos cercam todos os dias'', iniciou a artista.

E ela continuou: ''A felicidade não precisa ser algo distante, atrelado apenas ao momento em que tivermos aquilo que desejamos. A felicidade pode estar em um pôr do sol, uma conversa, até mesmo em um instante de paz dentro da nossa própria casa. Permita-se sonhar, mas também se permita viver o agora'. Nossos corações são imensos e carregam muitos sentimentos, desejos e medos".

Em seguida, falou sobre valorizar o presente. "Mas todos esses sentimentos estão dentro de nós esperando serem acolhidos com carinho. Nunca perca a fé, mas não deixe que a busca pelo amanhã ofusque o valor do presente. O que nos faz fortes não é apenas o que desejamos para o futuro, mas também como aprendemos a celebrar cada passo da nossa caminhada'', completou Mariana Rios.

Na legenda, ela adicionou: ''Para nós, tentantes, a necessidade de um respiro em meio a essa turbulência de emoções! Seguimos….".

