BBB 25: Renata recebe orientação da mãe de Eva na Vitrine do Seu Fifi

A sister Renata, escolhida pelo público para participar da dinâmica da 'Vitrine do Seu Fifi', deixou o confinamento do BBB 25 na manhã desta quinta-feira, 13, e seguiu direto para um shopping no Rio de Janeiro. Apesar do susto, a bailarina está tentando absorver as fofocas que chegam até ela através dos espectadores.

Além do público, quem também passou pelo local para visitar a sister foi Gerusa, mãe de Eva, que também está confinada no reality show da TV Globo. Assim como os demais visitantes, ela aproveitou para deixar alguns recados importantes para Renata e a orientou a ouvir somente as informações que partissem dela.

"Não acredite em todas as mensagens", escreveu a mãe de Eva em um cartaz. Bastante emocionada, Renata sinalizou a dona Gerusa que entendeu a mensagem. Em entrevista ao 'Mais Você', ela contou que saiu às pressas de Fortaleza, no Ceará, para prestar apoio à sister.

"Assim que nós tivemos o resultado, imediatamente já fui para o aeroporto e me articulei para estar aqui neste momento. É muito importante que ela [Renata] veja um rosto familiar, que sinta que está acompanhada, tenha clareza no jogo e foco. E saiba receber as mensagens que vão ajudá-la", disse a mãe de Eva.

A emoção de Renata ao ver a mãe da Eva. Ela foi orientada rapidamente a só ouvir conselhos dela. #BBB25#FifiBBB25pic.twitter.com/9lmqA0RMk1 — Lucas Pasin (@lucaspasin) March 13, 2025

Um carinho de quem quase é da família 💕 Mãe da Eva vai até a Vitrine do Seu Fifi pra ver a Renata #FifiBBB25#BBB25#RedeBBB#MaisVocêpic.twitter.com/A9roWYhLJI — TV Globo 📺 (@tvglobo) March 13, 2025

Vitória Strada comenta visita inesperada na casa do BBB 25

A saída da sister Renata da casa do BBB 25, da Globo, deu o que falar entre os confinados. Assim que todos os participantes despertaram, ela foi levada pelos dummies após ser escolhida pelo público para a dinâmica da 'Vitrine do Seu Fifi'. E a atriz Vitória Strada não escondeu o espanto com a visita inesperada.

"Eu fiquei com muito medo", confessou a atriz. Alinetambém contou que ficou assustada. "Quando o boneco (dummy) apareceu ali, fiquei longe para ele não me puxar. Do jeito que eu estou, indo para o Paredão toda hora, capaz de ele falar 'bora que é tu'", falou a sister.

Vitória Strada ainda ressaltou o desconforto com a presença dos dummies na sala: "Eu tenho muito medo daquele dummy". Em outro momento, ela supôs: "Tudo isso mexe muito com a nossa cabeça. Estão tentando nos eliminar de outras formas e ver se alguém fica doido aqui dentro e alguém aperta o botão".

