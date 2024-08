A cantora Tays Reis ganhou elogios dos seguidores das redes sociais ao mostrar que combinou o visual com a filha, Pietra

A cantora Tays Reis chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 31, ao mostrar que mudou o seu visual e o da filha, Pietra, de dois anos. A menina é fruto de seu relacionamento com o cantor Biel.

No feed do Instagram, a artista postou um vídeo mostrando o momento em que o profissional Daniel Araujo faz uma franja nela e na herdeira. "Gente, vocês não sabem o que vai acontecer agora. Vou cortar a franjinha da Pietra pela primeira vez e como uma boa mãe que sou, vou cortar a minha junto. Vou me arrepender? Vou me arrepender, mas vou fazer", disse ela no vídeo.

Ao mostrar o resultado do corte, Tays brincou sobre o novo visual dela e da filha. "A fase da franja chega pra todo mundo, não tem jeito haha olha o que aconteceu hoje de tarde aqui em casa, véi!", disse a artista, recebendo elogios dos fãs. "Eu amei demais as duas. Ficaram lindas!", falou uma seguidora. "Você é linda de qualquer maneira, amei", escreveu outra. "Ficou maravilhoso", afirmou uma terceira.

Confira:

Tays Reis confessa receio com criação de sua filha

No último sábado, 27, os cantores Biel e Tays Reis celebram o aniversário de dois anos da filha Pietra, com uma festa muito especial em Cotia, na região metropolitana de São Paulo. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista abre o coração ao falar sobre maternidade e revela receio com a criação de sua filha.

"Amadurece a gente para muitas coisas, inclusive, para encorajar na carreira. Às vezes a gente fica com medo de tantas coisas, depois que você vira mãe, você fala: 'o objetivo da gente realmente é ser mãe' é a gente reproduzir, isso é bíblico. E depois da Pietra, eu criei coragem para tanta coisa que eu não tinha", analisa.

Mesmo realizando esse sonho, Tays confessa que tem receio com a criação de sua filha. Segundo a cantora, principalmente nas redes sociais, as pessoas não se respeitam mais. "Eu tenho até dó dessa nova geração das crianças, porque enquanto é criança a gente consegue manter ali por perto, orientar e falar, mas quando sai desse berço e começa na adolescência que você não tem mais controle, que vai para a escola, dá medo!", confessa. Saiba mais!