Davi Brito revela grande amizade com adversário do BBB 24: 'Fez questão'

Vencedor do BBB 24, Davi Brito surpreendeu ao contar que mantém contato com um brother que era seu adversário dentro do reality show

Campeão do BBB 24, Davi Brito abriu o coração ao recordar sua participação no reality show da TV Globo. Em entrevista ao jornalista Chico Barney, do UOL, o jovem surpreendeu ao revelar que se tornou amigo de um grande adversário de jogo após o fim do programa.

O assunto veio à tona após o comunicador questionar com quem Davi manteve contato próximo na 'vida real'. O ex-brother, então, contou que sempre conversa com Lucas Henrique , o Buda.

"Lucas Buda é um cara que sempre está mantendo contato comigo. Ele se mudou para Manaus, está bem. Ele é um cara que sempre está falando comigo, impressionante, um cara que foi meu adversário no jogo, está falando comigo até hoje. É uma pessoa que me ajuda na faculdade", declarou ele.

Em seguida, Davi Brito disparou elogios ao ex-colega de confinamento, que se mostra disposto a ajudá-lo sempre que ele precisa. "Eu acho que são essas pessoas que devemos manter por perto, pessoas que fazem questão de falar com você, estar com você e saber como você está", disse.

"Ele fala ‘Davi, se precisar de uma força, estou aqui’. Ele é muito gente boa, admiro isso no Lucas. É um cara bem comunicativo, e fez questão de construir esse laço comigo, independente de qualquer coisa. Falou que está indo para a Bahia e quer me encontrar", completou o campeão do BBB 24.

Vale lembrar que Davi Brito e Lucas Buda protagonizaram um dos maiores embates dentro do reality show. Os dois, inclusive, nunca foram aliados e sempre jogaram de lados opostos. No entanto, eles deixaram os conflitos dentro do programa e selaram a paz após o fim da competição.

BIZARRO QUE O LUCAS BUDA SE TORNOU O MELHOR AMIGO DO DAVI BRITO POS BBB24 SENDO O UNICO A MANTER CONTATO COM CAMPEÃO E ATÉ MESMO OFERECER AJUDA, QUEM DIRIA EM! pic.twitter.com/7wifUcABu3 — Will.Nas10!⚓️ (@Will_F100) March 13, 2025

Davi Brito lamenta imaturidade após o BBB 24

Vencedor do BBB 24, Davi Brito segue com o nome em alta mesmo após um ano do fim da edição. Assim que deixou o confinamento, o ex-motorista de aplicativo encarou uma nova realidade em sua vida: a chegada repentina da fama.

Ao longo da entrevista com o jornalista Chico Barney, Davi abriu o coração ao falar sobre as dificuldades que enfrentou no pós-reality show da TV Globo. De acordo com o ex-BBB, sua imaturidade o prejudicou bastante no início de tudo; confira detalhes!

Leia também: Lucas Buda abre o jogo e revela se teve interesse romântico em Pitel no BBB 24