Sthefane Matos é pedida em casamento por Kevi Jonny na praia

"Eu vou casar com o amor da minha vida", celebrou Sthefane Matos ao mostrar os detalhes do pedido de casamento feito pelo cantor Kevi Jonny

Sthefane Matos e Kevi Jonny estão noivos! Na noite desta terça-feira, 20, a influenciadora digital e ex-participante do reality A Fazenda 13, da Record TV, usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores os detalhes do pedido de casamento.

Para dar um próximo passo na relação, o cantor planejou um momento muito especial em uma praia, com direito a um letreiro com a frase 'casa comigo', helicóptero, flores e fogos de artifício. Ele também caprichou no visual e surgiu usando um look todo branco. Já Sthe estava com um vestido.

"Eu vou casar com o amor da minha vida. Obrigada Jesus!! A glória é tua", escreveu a influencer ao mostrar as fotos do pedido. Ela também fez questão de exibir o anel de noivado.

O casal recebeu o carinho dos fãs nos comentários. "Que lindos", disse uma seguidora. "Que o Senhor em sua infinita bondade abençoe o casal", escreveu outra. "Felicidades ao casal. Merecem demais", falou uma fã. "Meu coração não aguenta. Deus abençoe imensamente a união de vocês", desejou mais uma.

Sthe e Kevi estão juntos há 1 ano e meio, mas eles haviam dado um tempo no relacionamento em maio deste ano. Na ocasião, ela contou que não houve briga nem "nada de extraordinário" no relacionamento. "Chegou um determinado momento do relacionamento que passamos um período muito difícil. Foi uma fase difícil. Tentamos, mas fomos fracos. Eu vou ficar no meu canto, ele no dele, a gente confia muito no tempo do senhor, no direcionamento dele", desabafou.

Confira:

