Sônia Zagury lembra decisão de morar no Retiro dos Artistas: 'Me despertou'

A atriz Sônia Zaguryestá morando desde junho deste ano no Retiro dos Artistas, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O abrigo é o único no Brasil com foco em auxiliar artistas que precisam de ajuda. Em uma entrevista publicada nas redes sociais, ela recordou o momento em que decidiu ir para a instituição.

"O Retiro foi o oásis da minha vida, porque eu estava me sentindo muito sozinha. Morava sozinha no meu apartamento e estava a perigo de cair em depressão por causa disso. Foi uma queda no banheiro de madrugada que me despertou para a ideia de vir para cá. Estou aqui feliz da vida, sendo amparada e protegida com muito carinho por todos", disse ela.

Sônia já desempenhou diversos projetos na TV, cinema e teatro. Entre os papéis de destaque nas novelas estão Explode Coração (1995), onde viveu a mãe de Júlio Falcão (Edson Celulari) e em Terra Nostra (1999). Durante a entrevista, ela também falou sobre sua carreira e do início na TV aos 50 anos.

"Não consegui parar mais. Daí foi do teatro para a TV, da TV para o cinema... E foi assim. O que mais me marcou foi "Terra nostra". Tive "Explode coração", em que fui mãe do Edson Celulari, e foi um trabalho muto gratificante. "Escrito nas estrelas" também foi muito bonita. Participei mais ou menos de 23 novelas", falou.

A atriz Íris Bruzzi também está morando no Retiro dos Artistas. E o filho dela, Marcelo Caruso, contou em entrevista ao jornal O Globo que ela tem uma rotina animada por lá. "Ela ama o dia a dia no Retiro, com muitas festas, amigos e conversas. Quando ela morava em uma cobertura em Copacabana (na Zona Sul do Rio), não tinha essas visitas todas. Duas moças trabalhavam para ela, mas não tinha toda essa conversa. No Retiro, ela está na tribo dela. Lá, ela é Íris Bruzzi, uma estrela", contou ele.

