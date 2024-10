Filho conta como é a vida de Íris Bruzzi no Retiro dos Artistas: 'Estrela'

A atriz Íris Bruzzi está morando há quatro meses no Retiro dos Artistas. O filho dela, Marcelo Caruso, falou sobre a rotina dela

A atriz Íris Bruzziestá morando há quatro meses no Retiro dos Artistas, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O abrigo é o único no Brasil com foco em auxiliar artistas que precisam de ajuda. E o filho dela, Marcelo Caruso, contou em entrevista ao jornal O Globo que ela tem uma rotina animada por lá.

"Ela ama o dia a dia no Retiro, com muitas festas, amigos e conversas. Quando ela morava em uma cobertura em Copacabana (na Zona Sul do Rio), não tinha essas visitas todas. Duas moças trabalhavam para ela, mas não tinha toda essa conversa. No Retiro, ela está na tribo dela. Lá, ela é Íris Bruzzi, uma estrela", contou ele.

E Marcelo contou que preparou a casa do jeito que a mãe quis. "A casa dela foi pintada de lilás, a cor que ela queria. Gastei mais de R$ 30 mil na reforma do imóvel. Lá, ela tem tudo do bom e do melhor, e eu tenho um custo de R$ 10 mil por mês. Eu vou de dois em dois meses para visitá-la. Ela tem duas cuidadoras 24 horas", detalhou.

Segundo ele, a veterana ainda demonstra vontade de voltar a trabalhar. "Às vezes, ela fala de querer voltar a atuar, mas eu falo: "Mamãe, a senhora vai fazer 90 anos. Vamos brincar com os seus netos, vamos viajar. Está na hora de aproveitar a vida". Não dá mais, né? Chega uma hora que tem que parar", disse.

O último trabalho de Íris Bruzzi na TV foi uma participação no sitcom Treme Treme, do Multishow, em 2020. Ela, que interpretou a personagem Guida Guevara na novela Belíssima (2005), também esteve no elenco de tramas como Pecado Capital (1998), Vale Tudo (1988), Selva de Pedra (1986), Corpo a Corpo (1984) e Guerra dos Sexos (1983).

Recentemente, a CARAS Brasil visitou o Retiro dos Artistas e conversou com Íris Bruzzi. Veja como foi!

Veja a casa dela no Retiro dos Artistas: