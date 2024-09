Atriz do Retiro dos Artistas trocou corporativo pela arte: 'Frustração desde garota'

Em entrevista à CARAS Brasil, Sônia Zagury, atriz de 'Explode Coração' e 'Terra Nostra', revela sobre vida no Retiro dos Artistas e carreira na arte

O Retiro dos Artistas é o lar de personalidades veteranas que fizeram parte da televisão brasileira. Entre as diversas personalidades que escolheram o local como sua moradia, está a atriz Sônia Zagury (89). Em entrevista à CARAS Brasil, ela relembra de sua estreia na arte e revela como trocou o mundo corporativo pela atuação: "Frustração desde garota".

Sônia já desempenhou diversos projetos na TV, cinema e teatro. Em sua carreira artística, ela mesma menciona que fez: "Um pouco de tudo, foi variado". Entre os papéis de destaque nas novelas estão Explode Coração(1995), onde deu vida a mãe de Júlio Falcão (Edson Celulari) e em Terra Nostra (1999), mas antes de seguir o sonho de ser atriz, ela trabalhou no meio corporativo por muitos anos.

"Eu acho que era uma frustração minha desde garota. Eu já gostava [do trabalho de atriz], mas as circunstâncias faziam com que a gente precisasse trabalhar. O grande problema era esse, na época, ser atriz não dava dinheiro. Então, tinha que fazer outra coisa, mas ficou sempre na minha memória. Quando eu aposentei, comecei a fazer curso de teatro, aquela coisa toda e ai aconteceu", confessa.

Sônia Zagury relembra como foi sua estreia nas novelas: "Teve um diretor que era da Globo, Fábio Sabag, ele gostou do meu trabalho e me apresentou na Globo. Eu comecei em Explode Coração, onde era mãe do Edson Celulari [...] Fiz Terra Nostra foi o contrato mais longo que eu tive, eu era empregada e cozinheira da Angela Vieira".

'AS PESSOAS AINDA QUEREM FAZER ALGUMA COISA'

A atriz afirma que já tem três semanas que está morando no Retiro dos Artistas, ela optou por residir no local após uma queda em sua casa. Sônia declara sua paixão pelo local e celebra a oportunidade de conviver com tantos artistas que marcaram gerações.

"Eu estou adorando, começaram a me recomendar não morar sozinha. Tive uma queda no banheiro de madrugada, não me machuquei, mas me assustei. Minha cabeça ficou meio abalada e cheguei a conclusão de que não podia ficar mais sozinha", relembra.

"Isso daqui é uma beleza, são pessoas maravilhosas, afetuosas, carinhosas. Não é aquele negócio de ser só profissional, aqui é diferente. É um prazer de conversar com as pessoas. Aqui, a gente sente que as pessoas ainda querem fazer alguma coisa", finaliza.

