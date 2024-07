Sonia Abrão rebate críticas após defender Davi: 'Delírio'

Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora Sonia Abrão dá sua opinião sobre polêmica envolvendo Davi e responde críticas

Nos últimos dias, uma polêmica envolvendoDavi (21), o campeão do BBB 24 tomou conta das redes sociais. Sem medo de se posicionar, a jornalista Sonia Abrão (61) saiu em defesa do ex-motorista de aplicativo. Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora da Rede TV! comenta sobre o episódio e rebate críticias após defender o ex-BBB: "Delírio".

Para quem não acompanhou, Davi revelou ao público que não estava se sentindo bem após realizar uma grande tatuagem no braço. Ao contar que estava com febre e dor de cabeça, ele publicou em suas redes sociais uma imagem de um termômetro marcando 38.6º.

No entanto, momentos depois, internautas passaram a apontar uma possível farsa do ex-BBB, uma vez que a foto compartilhada por ele faz parte de um banco de imagens da internet. Durante conversa com a CARAS Brasil, Sonia sai em defesa de Davi e acredita que ele de fato estava doente.

"Ninguém pode fazer 8 horas de tatuagem direto como ele fez no braço! O corpo reage, é contra indicado, tem que tatuar por etapas. Fora isso, a foto fake do termômetro acho que foi só uma ilustração para a postagem", avalia.

Essa não é a primeira vez que Sonia Abrão sai em defesa de Davi. Por conta de sua opinião, alguns internautas apontaram que ela estava com fanatismo com o campeão do BBB 24. Ela dá sua opinião sobre esses comentários: "Nem respondo! Isso não é crítica, é delírio!".

FUGIU DA RAIA

Na ocasião de toda essa polêmica, Davi chegou a desmarcar às pressas o encontro com Tamires Assis, sua affair que estava embarcando para Salvador, na Bahia. Sonia Abrão acredita que ele não queria se encontrar com a jovem naquele dia.

"Se juntar o mal-estar passageiro, a foto e a ida dele ao shopping no mesmo dia, uma coisa fica bem evidente: ele não queria se encontrar com a Tamires, fugiu da raia! Um jeito torto de interromper algo que poderia virar namoro e não estava a fim!", declara.

"Perder o interesse acontece, mas perder a educação, não pode. Seria mais simples e respeitoso abrir o jogo e ponto. Ela pode até ser “biscoiteira”, como estão dizendo, mas, em princípio, ninguém merece ser tratado assim. Pisou feio na bola!", finaliza.

