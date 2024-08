Silvio Santos e família já posaram lendo a CARAS com Patrícia Abravanel na capa

Patrícia Abravanel foi capa de CARAS e mostrou que toda família Silvio Santos ficou empolgada com a entrevista sobre sua gestação; relembre

A apresentadoraPatrícia Abravanel (46) foi a capa da edição 1085 da Revista CARAS, em 2014, que foi apreciada por toda a família de Silvio Santos (1930-2024). Na época, a filha do apresentador compartilhou nas redes sociais um registro com seus familiares lendo seu destaque em CARAS.

Em 2014, em seu perfil no Instagram, Patrícia publicou uma foto na qual aparece com Silvio Santos, a mãe Iris Abravanel(75), as irmãs, Rebecca, Daniela e Renata, o cunhado Caio Curado, a sobrinha Manuela e o noivo Fábio Faria (46). "Família toda me corujando na Revista Caras desta semana", escreveu na legenda.

Na edição 1085, Patrícia Abravanel estava grávida de seu primeiro filho,Pedro Abravanel Faria (9). A apresentadora confessou sua ansiedade em conhecer seu primogênito. Na época, ela mencionou que engordou 14 quilos por conta da gestação.

“Não aguento mais de ansiedade para pegá-lo no colo. Sei que a personalidade demora um pouco para aparecer, mas estou muito curiosa. A gravidez aflorou a vontade de transformar a minha casa em lar. Quero terminar a reforma que nunca concluí e caprichar no quartinho dele.”

QUEM SÃO OS FILHOS DA APRESENTADORA?

Desde 2013 Patrícia Abravanel tem um relacionamento com o político Fábio Faria, após alguns anos de juntos, os dois subiram ao altar em 2017 em uma cerimônia realizada na mansão de seu pai em um bairro nobre de São Paulo.

Além de Pedro Abravanel, Patrícia e Fábio Faria são pais de Jane Abravanel Faria (6) a segunda filha do casal e Senor Abravanel Faria (4), é o caçula, o nome foi escolhido como uma forma de homenagear o pai da apresentadora.

Patrícia Abravanel e Fábio são discretos com relação ao relacionamentos, mas, em alguns momentos especiais, compartilham registros juntos nas redes sociais.

CONFIRA PUBLICAÇÃO DE PATRÍCIA ABRAVANEL COM A FAMÍLIA: