Quem são os filhos de Patrícia Abravanel? Conheça os três herdeiros da apresentadora

Filha de Silvio Santos, Patrícia Abravanel é mãe de três crianças; Saiba mais sobre os filhos da apresentadora

Nesta semana, Patrícia Abravanel (46) movimentou as redes sociais após compartilhar um registro cheio de amor e carinho. Enquanto estava trabalhando no palco do Programa Sílvio Santos, a herdeira de Silvio Santos ganhou uma visita muito especial de sua filha, Jane Abravanel. A apresentadora é mãe de três; saiba mais.

Desde 2013 Patrícia Abravanel tem um relacionamento com o político Fábio Faria (46), após alguns anos de relacionamento, os dois subiram ao altar em 2017 em uma cerimônia realizada na mansão de seu pai em um bairro nobre de São Paulo. Patrícia é mãe de três crianças, todos frutos do casamento da apresentadora com Fábio.

Pedro Abravanel Faria (9) é o filho mais velho de Patrícia Abravanel, ela deu à luz ao seu primeiro herdeiro em 2014, Jane Abravanel Faria (6) é a segunda filha do casal e Senor Abravanel Faria (4), é o caçula de Patrícia Abravanel, o nome foi escolhido como uma forma de homenagear o pai da apresentadora.

Patrícia Abravanel é reservada quando o assunto é sua vida pessoal, mas em alguns momentos ela compartilha alguns registros com os filhos nas redes sociais. E, claro, ela sempre reforça a importância da família.

VISITA DE JANE AO SBT

Para prestigiar o lançamento da próxima novela do SBT, A Caverna Encantada, a filha de Patrícia Abravanel marcou presença na coletiva de imprensa da nova trama da emissora de Silvio Santos. Ao lado de sua prima Manuela, e da avó Íris Abravanel (75), as três fizeram uma visita ao Programa Sílvio Santos.

Nas redes sociais, Patrícia Abravanel abriu o coração ao falar sobre esse encontro especial: "Fiquei tão feliz que elas vieram me ver! Minha filha Jane e minha sobrinha Manu vieram prestigiar a coletiva da nova novela da Vovó Iris, assim que acabou o evento elas chegaram de surpresa no estúdio. Foi tão gostoso esse encontro em família! Amo vocês", contou sobre o momento especial que viveram no trabalho.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE PATRÍCIA ABRAVANEL: