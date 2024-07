Quem é o marido de Patrícia Abravanel? Saiba mais

Filha de Silvio Santos, Patrícia Abravanel, é casada com político; conheça um pouco mais sobre o esposo da apresentadora

Apesar de ser uma das apresentadora mais famosas do Brasil, Patrícia Abravanel (46) é bastante discreta quando o assunto é vida pessoal. Nos últimos dias, ela publicou uma foto nas redes sociais ao lado da filha Jane Abravanel. Depois da publicação, internautas ficaram curiosos para saber quem é o marido da apresentadora; saiba mais

Desde 2013 Patrícia Abravanel tem um relacionamento com o político Fábio Faria (46), após alguns anos de relacionamento, os dois subiram ao altar em 2017 em uma cerimônia realizada na mansão de seu pai em um bairro nobre de São Paulo. Patrícia é mãe de três crianças, todos frutos do casamento da apresentadora com Fábio.

Faria é um administrador e político brasileiro filiado ao Progressistas. Na carreira política, ele exerceu quatro mandatos como deputado federal pelo estado do Rio Grande do Norte e foi ministro das Comunicações durante o governo de Jair Bolsonaro (69), entre os anos de 2020 e 2022.

Fruto de seu casamento com Patrícia Abravanel, Fábio é pai de três crianças: Pedro Abravanel Faria (9) é o filho mais velho; Jane Abravanel Faria (6) é a segunda filha do casal e Senor Abravanel Faria (4), é o caçula, o nome foi escolhido como uma forma de homenagear Silvio Santos (93), o pai da apresentadora.

Antes de casar com Patrícia Abravanel, Fábio Faria já teve relacionamento com a atriz Priscila Fantin (41); a apresentadora de televisão e modelo Adriane Galisteu (51); e também com a ex-BBB e apresentadora, Sabrina Sato (43).

Patrícia Abravanel e Fábio são discretos com relação ao relacionamentos, mas, em alguns momentos especiais, compartilham registros juntos nas redes sociais.

VISITA MAIS DO QUE ESPECIAL

Para prestigiar o lançamento da próxima novela do SBT, A Caverna Encantada, Jane Abravanel, filha de Patrícia Abravanel marcou presença na coletiva de imprensa da nova trama da emissora de Silvio Santos. Ao lado de sua prima Manuela, e da avó Íris Abravanel (75), as três fizeram uma visita ao Programa Sílvio Santos.

Nas redes sociais, Patrícia Abravanel abriu o coração ao falar sobre esse encontro especial: "Fiquei tão feliz que elas vieram me ver! Minha filha Jane e minha sobrinha Manu vieram prestigiar a coletiva da nova novela da Vovó Iris, assim que acabou o evento elas chegaram de surpresa no estúdio. Foi tão gostoso esse encontro em família! Amo vocês", contou sobre o momento especial que viveram no trabalho.

