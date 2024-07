Sergio Marone relembra trabalhos em novelas: ‘Tive muitas boas oportunidades’

No Desconecta Rio, da TV CARAS, o ator Sergio Marone relembra personagens que marcaram o público e diz que fica feliz em saber que sentem falta dele nas novelas

O ator Sergio Marone (43) é o convidado da semana do programa Desconecta Rio, da TV CARAS. No bate-papo descontraído, ele fala, entre outras coisas, sobre a polêmica na internet após assumir ser ecossexual e do trabalho em novelas. O artista conta que curte quando o público relembra seus papéis. "Tive muitas boas oportunidades", ressalta.

Marone destaca que, na semana passada, postou um “throwback thursday” (o famoso #tbt) de Apocalipse, novela bíblica da Record, e foi o maior sucesso. "Uma loucura! Cinquenta mil likes, eu acho. Fico muito feliz de ver como as pessoas estão com saudade de me verem na televisão. Sempre que eu puxo algum personagem, conto alguma coisa, (dizem): ‘Acho que você precisa voltar’. E a repercussão dos posts, enfim, são muito grandes. Eu tive muitas boas oportunidades. Fiz grandes vilões que as pessoas lembram até hoje”, diz.

Em seguida, o ator relembra alguns de seus personagens. “Acho que esse é o sonho de todo ator, você fazer personagens que as pessoas não esqueçam. Acho que o Ramsés (de Os Dez Mandamentos, novela da Record) nunca vai sair da cabeça das pessoas; assim como o Ricardo Montana, de Apocalipse. E até mesmo na Globo. Tive ótimas oportunidades que fizeram grandes sucessos. Então, sou muito grato, de fato, a todas as oportunidades”, fala.

Apesar da nostalgia, Marone confessa que tem focado agora na carreira de comunicador. “De um tempo para cá, tenho querido conduzir mais a minha carreira para uma linha mais de apresentador e comunicador, que é um nicho muito mais exclusivo, muito mais difícil de você vender um projeto, emplacar um projeto. Então, há de se ter um pouco mais de paciência”, ressalta.

ASSISTA A ENTREVISTA COMPLETA: