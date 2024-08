Rebeca Andrade dá salto inédito de que abriu mão nas Olimpíadas: 'Quem sabe um dia'

O salto inédito do qual Rebeca Andrade desistiu da execução nas Olimpíadas pode levar o nome dela se feito em competições oficiais

Rebeca Andrade compartilhou com seguidores um registro de seu treino e impressionou os seguidores com a sequência acrobática avançada que executou, nesta sexta-feira (9). O salto praticado pela ginasta, que se tornou a maior medalhista brasileira da história após as Olimpíadas de Paris, se trata de um Yurchenko com tripla pirueta, uma manobra bastante arriscada, da qual a atleta desistiu durante os Jogos e que pode se tornar o Salto Andrade, se executado em competições oficiais.

"Um dia, quem sabe? Valeu cada treino e dor no dedo. Obrigada por me encorajar, Francisco", escreveu a ginasta na legenda da publicação, mencionando o técnico Francisco Neto, que acompanha a jovem desde o início da carreira.

Nos comentários da publicação, famosos e fãs de Rebeca se encantaram pelas habilidades da atleta: "Impecável! Tudo o que você faz é brilhante", escreveu a atriz Larissa Manoela. "O 'Andrade' vem aí. Acredito real em você, Rebe", escreveu uma seguidora da ginasta, mencionando a atribuição de um nome de atletas para acrobacias executadass de forma única na ginástica artística.

A desistência de Rebeca pela acrobacia complexa veio durante a final do salto olímpico. Ao invés de fazer a sequência "Cheng + Yurchenko com tripla pirueta", a ginasta optou por fazer um "Cheng + Yurchenko com dupla e meia pirueta".

Segundo a ginasta, que foi questionada sobre o assunto em coletiva de imprensa, o motivo pelo qual não realizou o salto se deve pela falta de segurança, além dar preferência a uma manobra menos arriscada para garantir melhor colocação no pódio, o que resultou na conquista da medalha de prata.

Rebeca fala de lesões no joelho

Nos stories, Rebeca interagiu um pouco com os seguidores e respondeu uma pergunta sobre os desafios que passou ao longo da vida. Na ocasião, a jovem apontou a realização e recuperação das cirurgias que fez nas pernas em momentos muito importantes da sua jornada como atleta de alto rendimento:

"As coisas mais difíceis que eu precisei enfrentar foram as minhas lesões. Tenho 5 cirurgias no joelho direito, uma cirurgia no joelho esquerdo e uma cirurgia em cada pé. (...) "Aquilo mexia muito comigo e eu conversava muito com a minha psicóloga", relatou ela.