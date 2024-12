Selena Gomez surge em novo registro do dia em que ficou noiva de Benny Blanco

A atriz Selena Gomez anunciou recentemente que foi pedida em casamento por Benny Blanco, com quem vive um relacionamento há pouco mais de um ano.

A atriz e cantora Selena Gomez anunciou recentemente que foi pedida em casamento por Benny Blanco, com quem vive um relacionamento há pouco mais de um ano. E na noite do último sábado, 14, o compositor usou seu perfil nas redes sociais para compartilhar novos detalhes do momento.

Em um vídeo publicado no feed do Instagram, ele aparece brindando com a agora noiva durante o piquenique com tacos, no qual presenteou a amada com um anel de noivado avaliado em aproximadamente R$ 6 milhões.

Como Selena Gomez anunciou que está noiva?

Por meio de seu Instagram oficial, Selena compartilhou na última quinta-feira, 12, algumas fotos do momento em que ganhou um anel de diamantes belíssimo do companheiro. "Para sempre começa agora", escreveu a artista ao anunciar a novidade publicamente.

Apesar de Selena Gomez e Benny Blanco se conhecerem há mais de 10 anos por questões profissionais, o casal só engatou um romance em 2023. Os rumores de que os dois estariam vivendo um affair começaram em meados de junho, mas a relação só foi assumida mesmo no dia 7 de dezembro.

Apesar de o anúncio ter sido feito na semana passada, o pedido teria ocorrido meses atrás. Segundo informou uma fonte ao portal Daily Mail, o produtor musical pediu a mão da atriz em agosto. Contudo, eles decidiram esperar um pouco para compartilhar a novidade com o público. Isso porque, no mesmo mês, o cantor Justin Bieber anunciou o nascimento de seu filho com a empresária Hailey Bieber.

“Eles ficaram noivos em agosto, e Selena não queria que seu noivado fosse vinculado a Bieber de forma alguma. Eles sabiam que isso aconteceria", disse a fonte ao site britânico. “Selena sabia que haveria histórias acusando-a de ficar noiva para desviar a atenção do bebê de Justin, ou que as pessoas diriam que ele fez isso para superá-lo", finalizou a pessoa.

Quem é o noivo de Selena Gomez?

Mas afinal, quem é Benny Blanco? Agora noivo de Selena, Benjamin Joseph Levin tem 36 anos atualmente e é produtor musical, compositor e multi-instrumentista. O companheiro da artista está por trás de grandes hits como 'Teenage Dream', de Katy Perry, e 'Tik Tok', de Kesha.

