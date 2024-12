Selena Gomez noivou em agosto, mas adiou anúncio por causa de Justin Bieber. Entenda

A atriz e cantora Selena Gomez compartilhou nesta quinta-feira, 12, que foi pedida em casamento. No entanto, o pedido teria sido feito meses atrás

A atriz e cantora Selena Gomez vai casar! Na madrugada desta quinta-feira, 12, a artista compartilhou que foi pedida em casamento por Benny Blanco, com quem vive um relacionamento há pouco mais de um ano. No entanto, o pedido teria sido feito meses atrás.

Segundo informou uma fonte ao portal Daily Mail, o produtor musical pediu a mão da atriz em agosto. Contudo, eles decidiram esperar um pouco para compartilhar a novidade com o público. Isso porque, no mesmo mês, o cantor Justin Bieberanunciou o nascimento de seu filho com a empresária Hailey Bieber.

“Eles ficaram noivos em agosto, e Selena não queria que seu noivado fosse vinculado a Bieber de forma alguma. Eles sabiam que isso aconteceria", disse a fonte ao site britânico. “Selena sabia que haveria histórias acusando-a de ficar noiva para desviar a atenção do bebê de Justin, ou que as pessoas diriam que ele fez isso para superá-lo", finalizou a pessoa.

Vale lembrar que Selena e Justin terminaram definitivamente em março de 2018, após um relacionamento com idas e vindas desde 2011

Como Selena Gomez anunciou que está noiva?

Por meio de seu Instagram oficial, Selena compartilhou algumas fotos do momento em que ganhou um anel de diamantes belíssimo do companheiro. "Para sempre começa agora", escreveu a artista ao anunciar a novidade publicamente.

Quem é o noivo de Selena Gomez?

Mas afinal, quem é Benny Blanco? Agora noivo de Selena, Benjamin Joseph Levin tem 36 anos atualmente e é produtor musical, compositor e multi-instrumentista. O companheiro da artista está por trás de grandes hits como 'Teenage Dream', de Katy Perry, e 'Tik Tok', de Kesha.

Como é o anel de noivado dela?

De acordo com o portal Daily Mail, a joia, que conta com um diamante gigante, vale ao menos US$ 1 milhão, o equivalente a aproximadamente R$ 5,94 milhões segundo a cotação atual. Uma joalheira britânica deu detalhes da peça de Selena.

O anel conta com um diamante de lapidação marquise no centro, com cerca de 8 quilates, envolto por uma faixa dourada. De acordo com a especialista, o design remonta ao século XVIII, época em que o rei Luís XV da França encomendou uma peça que representasse o sorriso de sua amante, a Marquesa de Pompadour.

Ainda conforme a especialista, o diamante central tem uma qualidade excepcional. "Eu estimaria que o anel valeria mais de US$1 milhão, dependendo das especificações precisas do diamante”.

Leia também: Descubra qual a reação de Hailey Bieber com o noivado de Selena Gomez