Saiba qual foi a reação de Davi Brito ao descobrir o processo de Mani Reggo

Elisangela Brito, mãe de Davi Brito, contou a reação do filho ao descobrir que Mani Reggo havia entrado na Justiça para reconhecer a união estável

Mãe do ex-BBB Davi Brito, Elisangela Brito falou publicamente sobre a notícia de que Mani Reggo, ex-companheira dele, havia entrado na Justiça para obter reconhecimento de união estável. Em entrevista ao programa PodZé, no YouTube, ela contou qual foi a reação do filho ao receber a notificação judicial.

“Eu estava na rua, ele estava em casa. E ele me falou: ‘minha mãe, olhe, ela me notificou’. E eu disse: ‘ela quem, menino?’. ‘Mani, ela me colocou na justiça’, ele disse. Aí Davi saiu, pegou aqueles papéis todos, entrou no carro e foi conversar com o advogado. Ele disse que depois me explicava e eu só pedi calma a ele”, relembrou Elisangela.

Em seguida, ela disse que confia na decisão da justiça. “Eu penso assim: o juiz vai estudar [o caso], ele tem experiência nisso. Então o que sair… Eu digo uma coisa: fome a gente não vai passar e nem sede”, enfatizou.

Durante o papo, ela também deu sua opinião a respeito da atitude de Mani e lamentou que a situação tenha chegado a este ponto. Elisangela argumentou que o pedido da ex-nora não é justo, já que ela ganhou fama com o relacionamento. "Eu teria até vergonha. Se ela pedisse normal, se nada tivesse acontecido, Davi daria tudo a ela. Ele daria porque ele tem esse coração", afirmou. E também lamentou a situação.

Para quem não acompanhou, Mani Reggo entrou na justiça com um pedido de reconhecimento de união estável entre ela e Davi Brito. Até o momento, o ex-casal não se pronunciou publicamente a respeito da medida legal tomada por ela. A informação sobre o processo foi confirmada, sem muitos detalhes, à 'Quem' por Fabiana Reggo, ex-cunhada do campeão do BBB.

Veja a fala de Elisangela sobre a reação de Davi: