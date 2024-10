Mãe de Davi lamenta decisão de Mani Reggo sobre união estável: 'Vergonha'

Elisangela Brito, mãe de Davi, opinou sobre Mani Reggo buscar reconhecimento de união estável com o ex-BBB na Justiça

Nos últimos dias, o nome de Davi Brito, campeão do BBB 24, ficou novamente entre os assuntos mais comentados após vir à tona a notícia de que Mani Reggo, sua ex-companheira, havia entrado na Justiça para obter reconhecimento de união estável. Os dois colocaram um ponto final na relação logo após o fim do reality show da TV Globo, em abril deste ano.

Agora, Elisangela Brito, mãe de Davi, falou abertamente sobre o assunto. Em entrevista ao programa 'PodZé', a matriarca da família Brito deu sua opinião a respeito da decisão de Mani e lamentou que a situação tenha chegado a este ponto.

De acordo com Elisangela, o pedido da ex-nora não é justo, uma vez que ela ficou conhecida e ganhou oportunidades por ter namorado com o ex-BBB. "Eu teria até vergonha. Se ela pedisse normal, se nada tivesse acontecido, Davi daria tudo a ela. Ele daria porque ele tem esse coração", afirmou.

"Mas eu teria vergonha de pedir. Primeiro porque ela mudou de vida, o cabelo dela não é mais o mesmo, as roupas dela não são mais as mesmas, o ambiente que ela vive não é mais o mesmo. Quem conheceu ela foi através de Davi, ela se tornou pública através de Davi. Tudo o que ela conseguiu foi por Davi. Ele abençoou muita gente", completou Elisangela Brito.

Vale lembrar que, até o momento, o ex-casal não se pronunciou publicamente a respeito da medida legal tomada por Mani. A informação de que a empreendedora busca por reconhecimento de união estável foi confirmada, sem muitos detalhes, à 'Quem' por Fabiana Reggo, ex-cunhada de Davi.

