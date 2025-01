Sabrina Sato se encanta com novo registro de Nicolas Prattes no surfe

Uau! A apresentadora Sabrina Sato rasgou elogios ao marido, Nicolas Prattes, após o ator compartilhar registros de um dia de surfe; confira

Nesta quarta-feira, 22, Nicolas Prattes movimentou as redes sociais ao compartilhar um novo álbum de fotos de um dia de surfe. Mostrando suas habilidades na prancha em seu perfil oficial no Instagram, o ator arrancou suspiros não só dos internautas, mas da esposa, a apresentadora Sabrina Sato.

"Meu gostoso", declarou Sabrina nos comentários da publicação, acrescentando emojis de coração. E os internautas também aproveitaram a oportunidade para elogiar Nicolas Prattes. "Está perfeito", comentou uma seguidora. "Maravilhoso", declarou outra. "Olha, além de ator, o Nicolas é surfista, aí sim, hein?", ressaltou mais uma, encantada.

Vale lembrar que Nicolas e Sabrina se casaram no dia 10 de janeiro de 2025 em uma fazenda no interior de São Paulo. Os dois estão juntos há cerca de um ano e passaram a lua de mel na praia junto com a filha dela, Zoe. O casal aproveitou um jantar romântico ao ar livre durante a temporada no litoral para curtirem o início da vida de casados.

Recém-casada, Sabrina Sato se joga no samba sob o olhar de Nicolas Prattes

A apresentadora Sabrina Sato aproveitou a tarde de domingo, 19, para se jogar no samba. A estrela foi à feijoada da escola de samba Vila Isabel, no Rio de Janeiro, junto com seu marido, o ator Nicolas Prattes.

Com um look pink, a rainha de bateria mostrou todo o seu gingado ao sambar ao lado dos músicos. Inclusive, o marido dela pegou um instrumento musical e foi tocá-lo ao lado da esposa na hora da diversão.

No carnaval, Sabrina Sato vai mostrar o seu samba no pé como rainha de bateria das agremiações Vila Isabel e Gaviões da Fiel. Veja as fotos!

