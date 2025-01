Nicolas Prattes divide fotos inéditas de seu casamento com Sabrina Sato

O ator Nicolas Prattes compartilhou novas fotos do casamento com a apresentadora Sabrina Sato: 'Dia mais feliz da minha vida'

O ator Nicolas Prattes encantou os seguidores na noite de sábado, 18, ao compartilhar em suas redes sociais novos registros marcantes de seu casamento com a apresentadora Sabrina Sato. Os dois oficializaram a união no dia 10 de janeiro, na Fazenda Boa Vista, em Porto Feliz, interior de São Paulo.

Em seu perfil oficial no Instagram, Nicolas abriu um álbum de fotos especiais da cerimônia intimista realizada ao lado de familiares e amigos próximos do casal. Nas imagens, os noivos aparecem trocando carinhos enquanto curtem a festa após trocarem alianças.

Em meio a sequência de cliques inéditos, o intérprete de Rudá em ‘Mania de Você’, da TV Globo, também mostrou o momento em que se preparava para subir ao altar, além de uma foto belíssima de Sabrina Sato ao lado do pai antes do início da cerimônia.

"O dia mais feliz da minha vida", escreveu Nicolas Prattes na legenda da publicação. A apresentadora, por sua vez, também fez questão de deixar um recado especial nos comentários: "Te amo muito e pra sempre", derreteu-se Sabrina.

Além da noiva, diversos familiares e amigos deixaram mensagens carinhosas ao casal. "Lindos e queridos! Amo", disse dona Kika Sato, mãe da apresentadora. "Amo vocês", declarou a atriz Fernanda Rodrigues. "São tão lindos, cheios de vida e amor", falou uma internauta.

Confira as novas fotos do casamento de Sabrina Sato e Nicolas Prattes:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nicolas Prattes (@nicolasprattes)

A lua de mel de Sabrina Sato e Nicolas Prattes

O ator Nicolas Prattes celebrou a sua viagem de lua de mel com a apresentadora Sabrina Sato no litoral. Os dois aproveitaram um jantar romântico ao ar livre durante a temporada de descanso para curtirem o início da vida de casados.

Nas fotos, o casal apareceu trocando beijos e carinhos durante a refeição em uma mesa com vista para o mar. Nicolas e Sabrina viajaram para o litoral com a filha dela, Zoe, poucos dias depois do casamento. Nas redes sociais, eles já mostraram várias fotos juntos durante os passeios nos dias ensolarados; confira detalhes!

Leia também: Veja o segundo vestido usado por Sabrina Sato em seu casamento