Recém-casada, Sabrina Sato se joga no samba sob o olhar de Nicolas Prattes

Sabrina Sato e Nicolas Prattes atraem todos os olhares ao participarem de evento da escola de samba Vila Isabel no Rio de Janeiro

A apresentadora Sabrina Sato aproveitou a tarde deste domingo, 19, para se jogar no samba. A estrela foi à feijoada da escola de samba Vila Isabel, no Rio de Janeiro, junto com seu marido, o ator Nicolas Prattes.

Com um look pink, a rainha de bateria mostrou todo o seu gingado ao sambar ao lado dos músicos. Inclusive, o marido dela pegou um instrumento musical e foi tocá-lo ao lado da esposa na hora da diversão.

Vale lembrar que Nicolas e Sabrina se casaram no dia 10 de janeiro de 2025 em uma fazenda no interior de São Paulo. Os dois estão juntos há cerca de um ano e passaram a lua de mel na praia junto com a filha dela, Zoe.

No carnaval, Sabrina Sato vai mostrar o seu samba no pé como rainha de bateria das agremiações Vila Isabel e Gaviões da Fiel.

Jantar romântico na lua de mel

O ator Nicolas Prattes celebrou a sua viagem de lua de mel com a apresentadora Sabrina Sato. Os dois aproveitaram um jantar romântico ao ar livre durante a temporada no litoral para curtirem o início da vida de casados.

Nas fotos, o casal apareceu trocando beijos e carinhos durante a refeição em uma mesa com vista para o mar.

Nicolas e Sabrina viajaram para o litoral com a filha dela, Zoe, poucos dias depois do casamento. Nas redes sociais, eles já mostraram várias fotos juntos durante os passeios nos dias ensolarados.

Sabrina Sato e Nicolas Prattes - Foto: Reprodução / Instagram

Sabrina Sato e Nicolas Prattes - Foto: Reprodução / Instagram

Leia também: Mãe do noivo: O preço do vestido da sogra de Sabrina Sato para o casamento