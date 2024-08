Sabrina Sato reage à revelação íntima de Nicolas Prattes: 'Animado'

A apresentadora Sabrina Sato comentou a declaração 'polêmica' de Nicolas Prattes sobre detalhe íntimo do casal e se declarou ao namorado

A declaração bastante inusitada do ator Nicolas Prattes envolvendo seu relacionamento com Sabrina Sato continua rendendo! Durante a estreia da segunda temporada de 'Sobre Nós Dois', do GNT, o namorado da apresentadora impressionou o público ao revelar um detalhe íntimo sobre o casal.

Na ocasião, Nicolas, que estará em 'Mania de Você', próxima novela das nove, contou que ele e Sabrina Sato já mantiveram relações por cerca de 50 vezes em uma semana. O comentário, é claro, repercutiu bastante nas redes sociais e ficou entre os assuntos mais comentados de terça-feira, 13.

Sabrina Sato, por sua vez, justificou a declaração inesperada de Nicolas Prattes. Após fortes rumores de que estariam vivendo um romance, os dois assumiram a relação publicamente em fevereiro deste ano, durante o Carnaval.

Em conversa com o site 'Gshow', a apresentadora do GNT ressaltou a paixão entre o casal. "Na verdade, a gente é animado. Mas o início [do namoro] ajuda, a paixão toda...", declarou Sabrina, sem esconder o quanto está feliz ao lado de Nicolas.

"Estou muito feliz, super apaixonada. O Nicolas é uma pessoa muito legal, é muito generoso, ele cuida, ele se preocupa, e a gente está superfeliz. Está muito bom", completou a apresentadora do 'Sobre Nós Dois'.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GNT (@gnt)

Nicolas Prattes comenta repercussão de declaração

Nesta terça-feira, 13, Nicolas Prattes pegou todo mundo de surpresa ao revelar que já teve relações íntimas com Sabrina Sato 50 vezes em uma semana. A revelação aconteceu durante o programa Sobre Nós Dois, da GNT, e surpreendeu bastante o público.

Após a grande repercussão, Nicolas deu uma entrevista para o GShow e comentou sobre a situação. "Vou mudar esse número. Está dando mais do que falar do que qualquer coisa. Meu Deus. Vinte e quatro horas trancado, sete dias na semana, fiz os cálculos e deu isso. O que vocês querem que eu faça? Estou me sentindo constrangido agora", disse ele.

Em seguida, o famoso se derreteu pela amada. "Ela é exatamente a mesma pessoa com a câmera ligada, desligada... Ela se importa com o próximo. Ama gente, ama as pessoas e é por isso que ela nasceu para fazer isso. Foi para se comunicar e transformar a vida das outras pessoas através da comunicação. Isso é motivo de admiração eterna", afirmou.