Nicolas Prattes reage à repercussão de fala polêmica sobre Sabrina Sato

Após Nicolas Prattes afirmar que já teve relações sexuais 50 vezes em uma semana com Sabrina Sato, o ator disse estar constrangido com a repercussão

Nesta terça-feira, 13, Nicolas Prattes pegou todo mundo de surpresa ao revelar que já teve relações íntimas com Sabrina Sato 50 vezes em uma semana. A revelação aconteceu durante o programa Sobre Nós Dois, da GNT, e surpreendeu bastante o público.

Após a grande repercussão, Nicolas deu uma entrevista para o GShow e comentou sobre a situação. "Vou mudar esse número. Está dando mais do que falar do que qualquer coisa. Meu Deus. Vinte e quatro horas trancado, sete dias na semana, fiz os cálculos e deu isso. O que vocês querem que eu faça? Estou me sentindo constrangido agora", disse ele.

Em seguida, o famoso se derreteu pela amada. "Ela é exatamente a mesma pessoa com a câmera ligada, desligada... Ela se importa com o próximo. Ama gente, ama as pessoas e é por isso que ela nasceu para fazer isso. Foi para se comunicar e transformar a vida das outras pessoas através da comunicação. Isso é motivo de admiração eterna", afirmou.

Nicolas Prattes choca com revelação

Ao que tudo indica, Nicolas Prattes e Sabrina Sato estão vivendo uma eterna lua de mel! Namorando desde janeiro deste ano, o ator deixou todos surpresos ao falar sobre a frequência de sua vida íntima com a apresentadora. Em entrevista no Sobre Nós Dois, do GNT, ele contou que o casal mantém relações até 50 vezes por semana.

Durante sua participação no programa, Nicolas Prattes abriu o jogo sobre sua intimidade com a apresentadora ao responder uma pergunta sorteada entre os famosos entrevistados: "No início do namoro, quantas vezes por semana você faz sexo?”, dizia a questão, que acabou caindo para o ator.

Nicolas aproveitou a oportunidade e não hesitou em revelar detalhes surpreendentes sobre sua vida íntima com Sabrina: "Considerando que a gente se vê sete dias na semana. Se vendo de segunda a segunda, início de namoro, umas 50 vezes. Olha só, 24 horas por dia, de segunda a segunda, de férias, sem fazer absolutamente nada", contou e caiu na risada.