Nicolas Prattes choca ao expor frequência da vida íntima com Sabrina Sato

50 vezes por semana? Nicolas Prattes detalha sua vida íntima e choca ao revelar como mantém frequência das relações com Sabrina Sato

Ao que tudo indica, Nicolas Prattes e Sabrina Sato estão vivendo uma eterna lua de mel! Namorando desde janeiro deste ano, o ator deixou todos surpresos ao falar sobre a frequência de sua vida íntima com a apresentadora. Em entrevista no Sobre Nós Dois, do GNT, ele contou que o casal mantém relações até 50 vezes por semana.

Durante sua participação no programa comandado por Sabrina Sato e Marcelo Adnet, Nicolas Prattes abriu o jogo sobre sua intimidade com a apresentadora ao responder uma pergunta sorteada entre os famosos entrevistados: "No início do namoro, quantas vezes por semana você faz sexo?”, dizia a questão, que acabou caindo para o ator.

Nicolas aproveitou a oportunidade e não hesitou em revelar detalhes surpreendentes sobre sua vida íntima com Sabrina: "Considerando que a gente se vê sete dias na semana. Se vendo de segunda a segunda, início de namoro, umas 50 vezes. Olha só, 24 horas por dia, de segunda a segunda, de férias, sem fazer absolutamente nada", contou e caiu na risada.

Apesar de explicar que a frequência se deu durante as férias do casal, que costuma viajar bastante, Nicolas chocou a todos com sua declaração e gerou uma grande repercussão: “Casal mais animado do momento”, comentou uma seguidora. “E a Sabrina que reclamava que não tinha libido”, brincou outra. “Não era ela que não gostava?”, questionou mais uma.

Vale lembrar que no passado, Sabrina Sato já chegou a afirmar que ‘não aguentava’ fazer quatro vezes por semana e que chegava a dormir durante as relações: "Dormi no meio do sexo. É muita testosterona. Dá muito trabalho. Essa noite eu dormi transando. Juro, não sei como terminou. Eu dormi no meio do sexo", contou em entrevista ao Lady Night.

Sabrina Sato levanta suspeita de noivado com Nicolas Prattes:

A apresentadora Sabrina Sato viajou novamente para Paris, na França, para acompanhar Nicolas Prattes em uma maratona no Circuito Olímpico e um detalhe chamou a atenção: um anel no dedo de compromisso da famosa. Além de mostrar as fotos do amado com a medalha da corrida, a ex-BBB ainda postou uma foto dele mordendo seu dedo com a joia.