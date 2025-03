Sabrina Sato encanta ao postar fotos da família. Confira!

Em suas redes sociais, Sabrina Sato encantou seus seguidores ao postar um álbum com diversas fotos de sua família. Confira!

Em suas redes sociais, Sabrina Satosempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 31 milhões de seguidores.

Nesta quarta-feira, 19, a apresentadora postou um álbum de fotos de seus últimos dias. A famosa surgiu em diversas imagens sozinha, mas também mostrou muito sua família.

A mãe Kika Sato, o marido Nicolas Prattes e a filha Zoe, de seis anos, fruto do seu relacionamento com Duda Nagle, apareceram bastante no carrossel de fotos.

"Um pouco dos últimos dias: os amores da minha vida, um pouco de amor próprio, fé, trabalho… tudo que dá força para a gente seguir em frente", escreveu Sabrina na legenda da publicação, que já recebeu inúmeros comentários. "A cada dia te admiro mais", disse uma internauta. "Muito amor", comentou outra. "Momentos maravilhosos", escreveu uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabrina Sato (@sabrinasato)

Declaração

O ator Nicolas Prattes usou as redes sociais na segunda-feira, 17, para escrever um recado especial a Zoe, filha da apresentadora Sabrina Sato com o ator Duda Nagle. Curtindo dias de folga após o fim de sua partipação na novela Mania de Você, da Globo, o artista mostrou que curtiu um momento com a pequena e compartilhou uma declaração carinhosa.

Nas imagens, a pequena aparece correndo em sua direção. "Minha parceirinha, que me ensina muito e quase tudo sobre a vida”, escreveu o ator enquanto gravava a pequena se divertindo.

Vale lembrar que Nicolas e Sabrina a se casaram em 10 de janeiro, na Fazenda Boa Vista, no interior de São Paulo. E Zoe marcou presença como daminha de honra na cerimônia de casamento da mamãe. A menina foi a responsável por levar as alianças ao altar e deixou a capela de mãos dadas com a mãe e o padrasto.

Leia também: Vila Isabel anuncia decisão sobre o futuro de Sabrina Sato no Carnaval