Romário celebra a formatura da filha caçula: 'Muito orgulho de você'

O ex-jogador de futebol Romário prestou uma homenagem emocionante para a filha, Ivy, que se formou na segunda-feira, 16

O ex-jogador de futebol Romário Faria está radiante com a nova conquista de Ivy, sua filha caçula! A jovem de 19 anos, fruto de seu antigo relacionamento com Isabella Bittencourt, terminou os estudos no ensino médio e realizou a colação de grau na segunda-feira, 16.

Por meio das redes sociais, Romário compartilhou algumas fotos da formatura da herdeira e a parabenizou pela nova etapa em sua vida com uma bela homenagem. O ex-atleta ainda destacou o quanto sente orgulho de cada conquista de Ivy.

"Minha princesa Ivy se formou no ensino médio! Como o tempo passou voando! Ainda lembro daquele rostinho redondo dela ainda bebe! Hoje, um mulherão que sabe o que quer e corre atrás dos seus sonhos com toda força, mas também como toda simpatia que só ela sabe ter!", iniciou ele na legenda da publicação.

"Meu amor, parabéns por mais essa conquista! Que Papai do Céu continue sempre te abençoando cada dia! Eu, como sempre, estarei aqui te prestigiando, te dando o apoio e te amando incondicionalmente. Tenho muito orgulho de você! Voa, princesa!”, completou Romário. “A mais nova formanda da área. Obrigado por tudo, Papai do Céu", escreveu o famoso em outra postagem.

Mãe de filha de Romário mostra maternidade atípica na web

Isabella Bittencourt foi casada com o ex-jogador de futebol Romário entre os anos de 2002 e 2012. Da relação, os dois se tornaram pais de Isabellinha e Ivy, que tem Síndrome de Down. Agora, a influenciadora aproveita seu alcance nas redes para "trazer esperança para as famílias que acabaram de receber um diagnóstico de um filho".

Em entrevista à CARAS Brasil, em maio deste ano, Isabella falou um pouco sobre o movimento Mães de PCDs, o convite para a M.Ã.E - Mãe Atípica em Exposição, e ainda deixou um recado especial para as mães atípicas; confira detalhes!

