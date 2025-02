Romário celebra conquista da filha caçula: 'Parabéns, amor da minha vida!'

O ex-jogador de futebol Romário Faria está radiante com a nova conquista de Ivy, sua filha caçula. A jovem compartilhou a novidade nas redes sociais

O ex-jogador de futebol Romário Faria está radiante com a nova conquista de Ivy, sua filha caçula! A jovem de 19 anos, fruto de seu antigo relacionamento com Isabella Bittencourt, foi aprovada no vestibular para cursar Artes Cênicas na CAL (Casa das Artes de Laranjeiras), no Rio de Janeiro, e compartilhou a novidade nas redes sociais.

Em um vídeo publicado no feed do Instagram nesta quinta-feira, 6, a jovem celebrou a novidade. "Gente, estou muito feliz! Fui aprovada no vestibular do bacharelado em Artes Cênicas da CAL. Meu sonho desde pequena é ser atriz e agora vou estudar para isso! Estou muito feliz", escreveu a jovem na legenda.

No vídeo, ela aparece recebendo a notícia ao lado da mãe. "Recebendo a notícia que fui aprovada no vestibular... Chegou o resultado do vestibular. Recebi a mensagem. Vamos ver juntas? Está escrito aqui: lista de aprovados. Vamos abrir. Quem é que está aqui?", quis saber Isabella. E Ivy respondeu: "Eu. Lista dos alunos aprovados. Deixa eu ver! Aprovada", celebrou a adolescente.

Nos comentários, Romário celebrou: "Parabéns, amor da minha vida! Você é muuuuito tudo! Te amoooo!". Outros internautas também celebraram a novidade. "Que emocionante! Amei essa notícia! Ela merece! que sucesso! Quero uma comemoração disso", escreveu uma. "Parabéns princesa mais linda. Com certeza você vai brilhar", enfatizou outra.

Colação de grau

Recentemente, Romário compartilhou que a herdeira terminou os estudos no ensino médio e realizou a colação de grau. Ao publicar imagens da noite especial, ele parabenizou pela nova etapa em sua vida com uma bela homenagem. O ex-atleta ainda destacou o quanto sente orgulho de cada conquista de Ivy. Veja o que ele escreveu!

