BBB 25: Aline tem crise de choro ao refletir sobre últimos embates na casa

Após discussão com Eva, a sister Aline não conteve as lágrimas em desabafo com Vinícius: "Prefiro que elas fiquem longe de mim"

Na madrugada deste domingo, 23, a sister Aline não conteve as lágrimas ao refletir sobre os últimos embates em que esteve envolvida no BBB 25. Após conversar com Vinícius e Guilherme no Quarto Anos 50, a policial militar foi consolada por sua dupla, que notou que a amiga estava chorando bastante na área externa da casa.

"Só se defender, não é uma boa estratégia. Na vida, você tem que atacar, só que aqui é muita gente de uma vez", iniciou Aline, em meio às lágrimas.

"Se eu não tiver essas reações, eu não mantenho essas pessoas longe de mim. Eu prefiro que elas fiquem longe de mim e, no momento que tiverem que atritar, atritem. Ficar nessa picuinhas boba, tipo, risadinha aqui", prosseguiu.

Ainda durante o bate-papo, a sister continuou desabafando sobre como tem se sentido. "Não é que eu estou incomodada porque está rindo de mim, é que eu acho tão ridículo, tão pobre... aquela coisa mesquinha, pequena. (...) Não estou aqui para brincadeira".

Vale lembrar que, mais cedo, Vinícius atendeu ao Big Fone e repassou duas pulseiras vermelhas para Maike e Eva. Os brothers ainda não sabem que o acessório significa uma indicação ao Paredão. Logo após a ação, o clima esquentou, e Aline e Eva trocaram farpas.

Além disso, Delma terá um papel decisivo na formação do Paredão desta semana. A pernambucana garantiu o Poder Marreta e poderá salvar um dos dois indicados pelo Big Fone.

💬 Aline: "Só se defender, não é uma boa estratégia, na vida, você tem que atacar" #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/Q8SGmSGJW3 — Big Brother Brasil (@bbb) March 23, 2025

💬 Aline: "Eu prefiro que elas fiquem longe de mim, e no momento que tiver que atritar, atritem." #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/qqagZF0PV8 — Big Brother Brasil (@bbb) March 23, 2025

💬 Aline chora e faz desabafo com Vinícius: "Eu tenho que rugir mesmo pra eles verem que eu não tô brincando!" #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/QiZCdZH3Zz — Big Brother Brasil (@bbb) March 23, 2025

Aline discute com Eva

Aline e Eva discutiram na casa do BBB 25 na noite de sexta-feira, 21, enquanto aguardavam a festa começar. A troca de farpas entre as sisters começou após Vinícius explicar apara a fisioterapeuta e Renata o significado do termo 'pomba suja', que ele usou durante uma discussão no Sincerão da última segunda-feira, 17.

"Aline, ninguém vai calar minha boca aqui, não, vou questionar quem eu quiser", disse Eva, que antes perguntou para o baiano sobre o termo após a amiga entregar as pulseiras Na Mira do Líder.

A policial militar, então, recordou que Renata mandou ela calar a boca durante o programa ao vivo e ainda apontou o comportamento da colega de confinamento. "Sabe por que agora vocês estão questionando? Porque depois da lapada que Tadeu deu... Você está acordando agora. Tadeu lhe falou que 'você acordou no segundo ato'", disparou a baiana.

Eva rebateu a sister: "E tu está tão incomodada se eu acordei agora? Vou continuar incomodando. Eu não sabia que planta incomodava tanto", avisou a fisioterapeuta. "Ela está querendo o protagonismo que ela não teve o jogo inteiro", falou Aline.

