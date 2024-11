Agatha Moreira e Rodrigo Simas curtem feriado com partida de vôlei de praia

Aproveitando o sol nesta quarta-feira, 20, Agatha Moreira e Rodrigo Simas foram fotografados enquanto jogavam vôlei nas areias do Rio de Janeiro

Agatha Moreira e Rodrigo Simas curtiram a manhã deste feriado de quarta-feira, 20, Dia da Consciência Negra, com uma partida de vôlei de praia. O casal, que já pratica o esporte regularmente, caiu cedo da cama para aproveitar o dia de folga e se exercitar nas areias.

É o segundo dia nesta semana que o casal curte um jogo de vôlei na praia da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Em dia ensolarado, com temperaturas chegando aos 30 graus, os dois usaram óculos escuros para se proteger do sol durante a atividade.

Veja os cliques:

Fazendo a novela das nove, recentemente, Agatha Moreira revelou um drama que enfretou com o seu pé para viver a personagem. "Já se passaram 10 meses desde o dia em que fiz o teste para viver a Luma. E pelo menos há 6 meses estou vivendo esse processo de construção. De cara, o meu primeiro desafio estava no texto: como fazer uma personagem desde os seus 17 até os seus 30 anos? E o segundo desafio estava na minha limitação física por conta das lesões no meu pé que me acompanham até hoje (foi estranho porque era um fator limitante com o qual eu nunca tive lidar antes na minha vida)", relatou e deu mais detalhes sobre o processo para viver Luma.

Sabrina Sato reage após ver cena quente de Nicolas Prattes com Agatha Moreira

No primeiro capítulo de Mania de Você, Nicolas Prattes protagonizou uma cena quente e deu um beijão de língua em ‘Luma’, interpretada pela atriz Agatha Moreira. Fora do folhetim, Sabrina Sato opinou sobre a cena ousada do noivo.

Durante o primeiro episódio da trama, Rudá e Luma mostraram uma química intensa, prometendo ser um dos casais queridinhos, que devem passar por muitas reviravoltas. Para ilustrar o romance, os atores foram além do beijo técnico, e o uso de língua ficou evidente na cena. Claro que sequência gerou alvoroço e movimentou muitos comentários nas redes sociais. Saiba mais aqui!