Agatha Moreira reage ao ver foto de Rodrigo Simas de sunga

Rodrigo Simas arrasou em um ensaio fotográfico em que aparece de sunga e recebeu um super elogio da namorada Agatha Moreira

Em suas redes sociais, Rodrigo Simas sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de seis milhões de seguidores.

Nesta quinta-feira, 5, o ator publicou em sua conta no Instagram algumas fotos de um ensaio fotográfico. Nas imagens em preto e branco, o famoso surgiu usando apenas uma sunga.

Agatha Moreira reagiu às fotos do namorado e fez questão de deixar um elogio nos comentários. "Meu namorado é um gostoso", escreveu ela.

Não demorou muito para que a publicação ficasse lotada de comentários. "Ele não é bobo nem inocente", escreveu um internauta. "Maravilhoso", elogiou outra. "Que perfeição", escreveu uma terceira.

O último trabalho de Rodrigo Simas foi como o Sérgio de Vidas Bandidas, minissérie disponível no Disney+. Já Agatha está no ar como a Luma de Mania de Você, novela exibida pela Rede Globo.

Boa ação

Em suas redes sociais, Agatha Moreira sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de seis milhões de seguidores. Na segunda-feira, 25, a atriz usou o seu alcance para incentivar as pessoas a fazerem uma boa ação.

Em sua conta no Instagram, a famosa publicou diversas fotos em que aparece doando sangue e contou que essa decisão não foi fácil.

"Hoje é o dia nacional do doador de sangue!!! Eu me considero uma pessoa corajosa. E é exatamente por isso que nunca entendi o porquê dos meus desmaios diante de uma simples agulha. É louco, mas algum estudioso já deve ter alguma explicação para isso. Sendo assim, vocês podem imaginar que a minha decisão de me tornar uma doadora, não foi nada fácil. E eu sei que muita gente aí compartilha esse sentimento comigo", começou ela.

Em seguida, Agatha afirmou que essa atitude simples pode salvar vidas. "Portanto, espero de coração que de alguma forma eu te incentive a tomar coragem. Porque não é fácil enfrentar nossos medos. Mas é bem mais fácil que do que precisar de sangue. Hoje, a possibilidade de salvar uma vida se tornou muito maior do que o meu medo. Doe sangue", concluiu.

Atualmente, Agatha Moreira está no ar como a Luma de Mania de Você, novela exibida pela Rede Globo.

