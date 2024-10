Rodrigo Faro reflete abandono à mulheres em luta contra o câncer: 'Covardia'

O apresentador Rodrigo Faro fez uma forte reflexão sobre pessoas que são abandonadas por parceiros após diagnóstico de câncer

O apresentador Rodrigo Faro usou as redes sociais na tarde desta sexta-feira, 25, para compartilhar uma forte reflexão com o público. Ao lado da esposa, Vera Viel, o artista falou sobre o alto número de pessoas que são abandonadas por parceiros em uma relação em momentos de dificuldades, principalmente após receberem diagnóstico de câncer.

Por meio de seu Instagram oficial, Rodrigo publicou um vídeo abordando o tema sensível e repudiou o ato, ressaltando que o companheirismo é um dos fatores essenciais dentro de um relacionamento. "O número é alarmante de mulheres em tratamento contra o câncer que são abandonadas por seus parceiros", iniciou Vera.

"Que amor é esse, que só existe nas horas boas? Que amor é esse, que só existe na alegria, na felicidade? A força do verdadeiro amor se manifesta na adversidade, nos momentos difíceis, onde dois se tornam um, mais fortes do que nunca. Abandonar a sua mulher doente é a verdadeira definição de covardia", acrescentou Rodrigo Faro.

Vale lembrar que a esposa do apresentador da Record TV realizou recentemente uma cirurgia para retirada de um tumor raro e maligno na coxa. Vera Viel recebeu o diagnóstico de Sarcoma Sinovial no início de outubro deste ano.

Confira a publicação de Rodrigo Faro:

Vera Viel revela perigo se não tivesse diagnóstico precoce

A esposa de Rodrigo Faro, a modelo Vera Viel, falou mais uma vez sobre a importância de ter tido uma diagnóstico precoce. Após quase 15 dias de ter tirado o tumor raro e maligno, o Sarcoma Sinovial, em sua coxa esquerda, a famosa voltou a compartilhar sobre ter feito a descoberta de início.

Após postar uma foto em pé e com suas muletas, a mulher do comunicador da Record TV contou em seu perfil no Instagram que, se não tivesse tido sinais logo de início e procurado médicos para realizar exames, ela poderia ter desenvolvido a doença por outras partes do corpo, o que seria mais perigoso e difícil de tratar; confira detalhes!

