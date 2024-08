Relembre momentos em que Virginia Fonseca exaltou importância da família nas redes sociais

Virginia Fonseca se tornou ícone de maternidade nas redes sociais; relembre momentos fofos da influenciadora com a família

Nesta semana, a influenciadora Virginia Fonseca (25) viralizou ao compartilhar momentos de fofura ao lado das filhas, Maria Alice (3) e Maria Flor (1), frutos do seu relacionamento com Zé Felipe (26), mas essa não é a primeira vez que a artista abre sua intimidade e mostra a família em registros de amor. Relembre momentos que a apresentadora exaltou importância dos familiares na sua vida; confira.

Virginia é tida por muitos internautas como um exemplo de mãe, apesar de ser tão jovem, ela se tornou um símbolo de maternidade nas redes sociais. Apesar de abordar diversos temas em seu conteúdo nos ambientes digitais, a apresentadora não esconde de ninguém que tem sua família como prioridade.

Ela emocionou seus seguidores ao compartilhar as filhas, onde mais nova mostrou ser apaixonada por Maria Alice ao perguntar por ela logo ao chegar em casa. Após se acostumar em um dia com a rotina da escola, Maria Flor chegou contente para abraçar a irmã, que faltou no colégio por estar doente. Relembre outros momentos de intimidade da apresentadora com as filhas.

ATITUDE DE MARIA FLOR EM BATIZADO

A influenciadora surpreendeu seus seguidores ao mostrar momentos do batismo de Gabriel (1), seu sobrinho e afilhado. No entanto, foi a caçula do casal, Maria Flor, que chamou a atenção dos fãs após uma atitude inusitada.

A pequena foi flagrada comendo um pão de queijo durante o batizado do pequeno bebê, filho de Mellody Barreto e William Gusmão, irmão de Virginia . No registro, a caçula da família brinca perto do altar da igreja em que a cerimônia aconteceu, enquanto come.

AGUARDANDO ANSIOSA

Virginia também compartilhou com seus seguidores quando descobriu que está grávida de seu terceiro filho. José Leonardo. Desde que se tornou mãe de Maria Alice, em meados de 2021, Virginia enfrenta muitas críticas quanto à criação das filhas nas redes sociais. Para ela, a maternidade como um todo pode ser considerada a melhor parte, mas também a mais desafiadora.

CASA NOVA

No mês de maio, nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Virginia contou que foi fazer uma visita na obra, que estava quase finalizada, e surpreendeu ao mostrar a reação das pequenas com o imóvel, que ainda não está finalizado.

Após se divertiram ao explorar o local novo, Maria Alice chegou a chorar por não querer voltar para a casa onde moravam naquela época.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE VIRGINIA FONSECA COM SUA FAMÍLIA: