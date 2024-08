Virginia Fonseca anuncia nova obra para quarto e brinquedoteca dos filhos

Em mansão de Mangaratiba, no Rio de Janeiro, Virginia Fonseca anuncia obras para quartos e brinquedoteca para os filhos; veja

A mansão de Virginia Fonseca e Zé Felipe em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, está passando por uma reforma após meses de ser comprada pelo casal do jogador de futebol Emerson Sheik. Nesta quinta-feira, 22, a influenciadora digital compartilhou as mudanças que está fazendo no local.

Esperando seu terceiro filho com o cantor, o primeiro menino e que se chamará José Leonardo, a apresentadora do SBT contou que está construindo no local um quarto para ele. Além disso, ela resolveu fazer uma brinquedoteca para os herdeiros na resdiência que custou cerca de R$ 27 milhões.

"E também tá rolando obra lá em Mangaratiba. Tamo montando uma brinquedoteca pras crianças, vamos preparar o quartinho do Zé Leonardo e vamos juntar os quartos das Marias", contou o que será feito no lar no Rio de Janeiro.

Em junho, Virginia Fonseca e Zé Felipe anunciaram a nova mansão com um vídeo. No registro publicado pela apresentadora foi possível ver que a casa tem várias áreas de lazer, seguindo um estilo de praia, com tudo aberto e móveis mais "simples". Além de piscina, com telão no local, o novo lar da família na praia tem uma espécie de lago e até peixes que as filhas podem alimentar.

Virginia Fonseca mostra brinquedoteca de nova mansão finalizada

Em Goiânia, Virginia Fonseca e Zé Felipe estão morando na mansão que demorou dois anos para ser construída. No local, a família tem sete suítes, piscina aquecida, academia, salão de beleza completo e muito mais. Inclusive, nos últimos dias, a influenciadora mostrou a brinquedoteca finalizada.

Aos poucos, a famosa vem mostrando como são os cômodos de sua nova mansão em Goiânia. Ao exibir seu escritório, a loira impressionou com o tamanho da estante onde coloca os produtos de sua empresa. Já em sua suíte, ela surpreendeu com um frigobar diferenciado.