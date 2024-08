Nas redes sociais, a influenciadora digital Virginia Fonseca postou as fotos do batizado de seu sobrinho e afilhado, Gabriel

Virginia Fonseca usou as redes sociais para mostrar alguns registros do batizado de seu sobrinho e afilhado, Gabriel, de 1 aninho. O menino é filho de Mellody Barreto e William Gusmão.

Nos cliques postados no feed do Instagram, a influenciadora digital aparece ao lado do marido, o cantor Zé Felipe, das filhas, Maria Alice e Maria Flor, e dos pais de seu afilhado enquanto o padre realiza o batizado. Para o momento importante na vida de Gabriel, todos estavam usando roupas brancas.

Ao compartilhar os registros no feed do Instagram, Virginia, que está à espera do terceiro filho, que se chamará José Leonardo, falou sobre o batizado do afilhado. "Hoje foi dia de batizar o Gabriel em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo!! Que o amor de Jesus Cristo acompanhe a vida dele pra sempre!!! Te amamos Babiel, você é muito especial em nossa vida", escreveu a influencer na legenda da publicação.

Vale lembrar que Gabriel completou seu primeiro ano de vida no dia 30 de julho e na ocasião, Virginia parabenizou o pequeno no Instagram. "Hoje meu sobrinho/afilhado completa 1 ano de vida!!!! Não consigo explicar o amor que sinto por esse ser humaninho. Meu irmão sempre teve o sonho de ser pai, eu sempre soube que ele iria ser um paizão e fico muito feliz de ver a família linda que ele construiu…", começou.

"Sobre o Gabriel, que menino maravilhoso, é uma paz, risonho, tranquilo… e se Deus quiser vai ser o parceirinho do José Leonardo!! Peço a Deus que abençoe a vida dele, dê muita saúde, amor, paz e ilumine seus caminhos!!! Amamos você, Babiel", completou ela.

