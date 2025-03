Reencontro de Belo e Gracyanne, saúde de Tony Bellotto e procedimento de Xuxa marcam a semana

Entre os assuntos mais comentados da semana estão: o reencontro de Belo com Gracyanne após o BBB, saúde de Tony Bellotto e o procedimento feito por Xuxa

Essa semana deu o que falar no mundo dos famosos e foi bastante agitada! Teve um pouco de tudo. Entre os assuntos que mais chamaram a atenção dos leitores da CARAS Brasil, estão: o encontro de Belo (50) e Gracyanne Barbosa (41) após o BBB 25, saúde do cantor Tony Bellotto (64) depois de receber o diagnóstico de tumor no pâncreas e o aniversário de Xuxa Meneghel (62), mas não para por aí! Confira tudo.

'REINVENTAR'

Belo e Gracyanne Barbosa se reencontraram no palco do 'Domingão com Huck' no último domingo, 23. Os dois conversaram com o apresentador Luciano Huck (53) e ressaltaram que a admiração e o respeito entre eles continuam mesmo após o fim do casamento.

Depois, o cantor cantou a música 'Reinventar' e durante um momento do clássico romântico, ele foi até a ex-esposa, esticou a mão e a levou até o centro do palco. Enquanto Belo seguiu cantando a música, a ex-sister sambou, levando a plateia a loucura.

COMO ELE ESTÁ?

Tony Belloto aproveitou o dia ensolarado no último domingo, 23, para ir em uma praia do Rio de Janeiro ao lado da esposa, a atriz Malu Mader (58). O momento de lazer aconteceu alguns dias após o guitarrista do Titãs comunicar que iria se afastar dos palcos para se submeter a uma cirurgia devido à descoberta de um câncer de pâncreas. O artista foi flagrado sorridente ao dar um mergulho do mar com a amada, que estava usando um maiô preto.

No começo do mês, Tony revelou como descobriu a doença. "Fazendo um exame de rotina, eu fui diagnosticado com tumor no pâncreas e vou passar por uma cirurgia, assistido pela doutora Fernanda Capareli e pelo Doutor Marcelo Cerqueira César Machado", disse.

'HOJE VAI SER UMA FESTA'

A apresentadora Xuxacompletou 62 anos de vida na última quinta-feira, 27, e celebrou a data especial no programa Mais Você, ao lado da amiga de longa data, a comunicadora Ana Maria Braga. Durante o papo, ela falou sobre seu diagnóstico de alopecia, que causa a queda de cabelo e falhas no couro cabeludo.

O QUE ELA TEM?

Ela falou sobre o assunto 32 dias após passar por transplante capilar, que consiste em remover os folículos de uma área do couro cabeludo e implantá-los em outra região da cabeça. Segundo a apresentadora, a intervenção começou por volta das 6h ou 7h da manhã e foi finalizada entre 18h e 19h. Ou seja, durou cerca de 12 horas.

Leia mais em:Especialista alerta para diagnóstico de Xuxa em mulheres: ‘Especialmente após a menopausa’

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: