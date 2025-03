Belo canta música romântica para Gracyanne Barbosa no 'Domingão'

Belo e Gracyanne Barbosa se reencontraram no palco do 'Domigão no Huck' deste domingo, 23, após a musa fitness ser eliminada do BBB 25

Belo e Gracyanne Barbosa se reencontraram no palco do 'Domingão com Huck' neste domingo, 23, após a musa fitness ser eliminada do BBB 25. Os dois conversaram com o apresentador Luciano Huck e ressaltaram que a admiração e o respeito entre eles continuam mesmo após o fim do casamento.

Depois, o cantor cantou a música 'Reinventar' e durante um momento do clássico romântico, ele foi até a ex-esposa, esticou a mão e a levou até o centro do palco. Enquanto Belo seguiu cantando a música, a ex-sister sambou, levando a plateia a loucura.

Após a apresentação, Huck elogiou a maturidade do ex-casal. "Vocês deram uma aula de civilidade. Uma aula de amizade, de carinho, de respeito. Por que alguém que ficou 16 anos na sua vida não pode ser seu amigo? Ou não pode estar perto? Ou não pode ter amor? Não pode ter carinho? Você quer o bem dela, e ela quer o seu bem. E eu estou muito feliz que vocês fizeram esse gesto tão bonito aqui hoje", disse o apresentador. Gracyanne concordou: "Sempre! Sempre o melhor!", disse a ex-sister.

Vale lembrar que Belo e Gracyanne Barbosa estavam juntos há 16 anos e anunciaram a separação em abril de 2024. Em maio, o cantor e a musa fitness completariam 12 anos de casados.

Confira:

Gracyanne Barbosa abre o jogo e responde sobre namoro de Belo

A musa fitness Gracyanne Barbosa foi eliminada do BBB 25 nesta última terça-feira, 19, com 51,38% dos votos e está se readequando à vida fora da casa mais vigiada do país. Em entrevista ao jornal Extra divulgada nesta quinta-feira, 20, ela contou que já conversou com o seu ex-marido, o cantor Belo. Mas ele parece não ter contado sobre o namoro com a influenciadora digital Rayane Figliuzzi. "Não recebi essa informação de que o Belo está namorando. Eu acho que se ele tivesse namorando realmente ele teria falado comigo", disse a ex-BBB. "Eu acho que ele está vivendo, gente. Só que cada um faz o "off" que quiser", completou. Saiba mais!

