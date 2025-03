Luciano Huck fica constrangido após comentário sobre Gracyanne Barbosa

O apresentador Luciano Huck recebeu Gracyanne Barbosa no programa 'Domingão' após a musa fitness ser eliminada do BBB 25

Luciano Huck recebeu Gracyanne Barbosa neste domingo, 23, no 'Domingão', e acabou ficando sem graça durante uma conversa no palco da atração.

O momento aconteceu após a musa fitness, eliminada do BBB 25 na última terça-feira, 18, elogiar a música 'Dança Kuduro' e contar que a canção fez parte da sua festa de casamento com Belo, que também estava na atração para participar da 'Batalha do Lip Sync'.

Em seguida, o marido de Angélica questionou se dona Déa Lúcia tinha ouvido o comentário feito pela famosa. "Temos uma revelação aqui! A senhora ouviu?", questionou ele. "A Gracyanne Barbosa falou que no casamento dela com o Belo teve a marcha nupcial e depois teve Kuduro do Latino", acrescentou ele.

Rapidamente, Huck ficou sem graça após perceber que fez um trocadilho. "É estranho o que eu falei agora, né? Que no casamento da Gracyanne Barbosa, depois que casou, teve Kuduro. Ficou meio estranho, mas vocês entenderam", completou. "Mas é tanta academia que senão fosse c* duro", brincou Ed Gama. "Você está desvirtuando minha fala, Ed Gama", respondeu o apresentador.

Belo canta música romântica para Gracyanne Barbosa no 'Domingão'

Belo e Gracyanne Barbosa se reencontraram no palco do 'Domingão com Huck' neste domingo, 23, após a musa fitness ser eliminada do BBB 25. Os dois conversaram com o apresentador Luciano Huck e ressaltaram que a admiração e o respeito entre eles continuam mesmo após o fim do casamento.

Depois, o cantor cantou a música 'Reinventar' e durante um momento do clássico romântico, ele foi até a ex-esposa, esticou a mão e a levou até o centro do palco. Enquanto Belo seguiu cantando a música, a ex-sister sambou, levando a plateia a loucura. Após a apresentação, Huck elogiou a maturidade do ex-casal. Confira!

