Rebeca Andrade fala de cirurgias nos joelhos e nos pés: 'Mexeram muito comigo'

A medalhista olímpica Rebeca Andrade se abriu sobre o abalo emocional causado pelas lesões que teve no passado, em treinos de competições importantes

Passados os dias intensos das Olimpíadas de Paris, Rebeca Andrade usou as redes sociais para conversar com os seguidores e responder dúvidas deles sobre ela, nesta quinta-feira (6). A ginasta, que se tornou a maior medalhista da história do Brasil, foi questionada sobre o momento mais difícil da vida dela, o que ela apontou como as cirurgias que realizou nos joelhos e nos pés.

"O que acha que foi mais difícil na sua trajetória e quem mais te inspirou?", escreveu um fã da ginasta. Como Rebeca contou, ela passou por oito cirugias no total para corrigir lesões, comuns à atletas de alto rendimento como é seu caso:

"As coisas mais difíceis que eu precisei enfrentar foram as minhas lesões. Tenho 5 cirurgias no joelho direito, uma cirurgia no joelho esquerdo e uma cirurgia em cada pé, não falou muito dessa porque as dos joelhos foram piores", disse a medalhista.

Em seguida, Rebeca relatou que as lesões aconteceram em momentos decisivos em sua vida de atleta, em preparações para campeonatos como o Panamericano e o mundial de ginástica artística: "Aquilo mexia muito comigo e eu conversava muito com a minha psicóloga. Minha cabeça só ficou boa pelo fato de eu ter uma psicóloga e alguém para conversar, me ajudar", concluiu a jovem sobre o assunto.

Rebeca Andrade faz faculdade de psicologia

Recentemente, Rebeca Andrade falou sobre como mantém a mente focada e calma durante as competições, deixando claro que é adepta da terapia e que tem acompanhamento psicológico para se manter bem.

Além disso, a atleta exerce uma outra função nas horas vagas, já que além de um dos maiores nomes do esporte brasileiro, a ginasta é também aluna do curso de psicologia. Em entrevista à Glamour, Rebeca ainda contou que quer exercer a profissão no meio esportivo para ajudar os colegas.