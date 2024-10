Rafaella Justus tem seu vestido rasgado na festa de Fabiana Justus; veja

Na festa de Fabiana Justus, Rafaella Justus tem vestido rasgado e protagoniza perrengue com a cunhada, Fran Justus; veja o que aconteceu

No último sábado, 05, a influenciadora digital Fabiana Justus fez uma grande festa para comemorar seu aniversário de 38 anos e a vitória contra a leucemia mieloide aguda, descoberta no início do ano. Após o tratamento intenso e até um transplante de medula, a herdeira de Roberto Justus pode celebrar em família e a irmã, Rafaella Justus, estava presente no momento e protagonizou um perrengue.

Em sua rede social, a jovem, de 15 anos, compartilhou que durante a balada do evento, realizado no rooftop do prédio onde a aniversariante mora, ela precisou para de dançar, pois, o seu vestido começou a abrir. A filha de Ticiane Pinheiro então contou com a ajuda da cunhada, a influenciadora Fran Justus, que acabou sendo a culpada por piorar a situação da peça da adolescente.

"Ela rasgou o meu vestido inteiro", disse Rafa Justus dando risada da situação enquanto a esposa do irmão Ricardo Justus tentava dar um jeito. "Ele não rasgou, o zíper tá indo assim... O zíper está com problema", comentou a influenciadora enquanto tentava costurar a roupa no corpo da menina.

"Na hora que eu virei a parte de cima do zíper, onde começa o zíper, simplesmente abriu, abriu as costas inteiras até a parte do bumbum", tentou Fran Justus explicar o que fez. Depois do perrengue, elas se divertiram ao contarem que no final deu tudo certo e que o modelo sem alça até parou de cair.

Veja o que aconteceu com Rafaella Justus:

