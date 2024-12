Ticiane Pinheiro se declara a Rafa Justus antes de grande viagem da adolescente

'Morrendo de saudades', se declarou a apresentadora para a primogênita; Rafaella Justus vai viajar e só deve ver a mãe no próximo ano, 2025

Mãe coruja, Ticiane Pinheiro aproveitou um tempinho livre neste sábado, 14, e se declarou à sua filha Rafaella Justus, de 15 anos, antes da grande viagem que a adolescente fará ainda neste fim de ano. Segundo a apresentadora, a jovem viajará com o pai, Roberto Justus, para passar as festas de fim de ano, e só deve voltar no primeiro dia de 2025.

"Amor por todos os lados! Ela não gosta das minhas selfies, mas deixou eu tirar essas porque ela vai viajar com o pai e só vamos nos ver dia 01/01. Já estou morrendo de saudades! Te amo muito", se declarou.

Nos comentários da publicação, internautas desejam uma boa viagem para a jovem: "Boa viagem, Rafinha", desejou uma, "Boa viagem, princesa. Vocês são lindíssimas", elogiou outro internauta. Os seguidores da apresentadora também falaram sobre a semelhança entre mãe e filha, como neste comentário: "Ela parece demais com você, Tici", disse.

Presente inusitado

A jovem de 15 anos Rafaella Justus se divertiu ao compartilhar que recebeu um novo queijo de presente de aniversário meses após a sua festa de debutante. Na terça-feira, 10, a filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus contou que já havia recebido o presente no dia da celebração, no entanto, o queijo se perdeu e ela não pôde prová-lo.

"Recebi uma caixa cheia de queijos. Para quem perdeu essa 'tour', eu ganhei um queijo de aniversário, mas eu não tive a oportunidade de provar, então, me mandaram uma caixa recheada", relembrou bem-humorada.

A nova caixa continha três tipos de queijos. Um deles foi cortado em formato de coração, o que ganhou Rafa: "Eu amei demais! Muito obrigada", declarou. A festa de debutante de Rafaella aconteceu no dia 30 de agosto e encantou o público com o luxo e a grandiosidade. Com o fim da celebração, a menina ainda respondeu algumas perguntas sobre a festa e elegeu o queijo como presente "mais inusitado". Ainda assim, ela lamentou por não ter provado a "lembrancinha".