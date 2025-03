Ticiane Pinheiro resgata fotos da infância e semelhança com as filhas impressiona

A apresentadora Ticiane Pinheiro foi comparada com as duas filhas ao mostrar um álbum de fotos inéditas de sua infância e juventude

Ticiane Pinheiro iniciou esta quarta-feira, 19, em clima de nostalgia! Por meio das redes sociais, a apresentadora da Record TV compartilhou com o público que a acompanha um álbum de fotos inéditas de sua infância e juventude.

A comunicadora reuniu uma sequência de cliques especiais em um vídeo, incluindo registros de apresentações na escola, momentos em família e até fotos de quando ainda era bebê. "Abrindo meu álbum de infância para vocês! Que saudades dessa fase", escreveu a famosa na legenda da postagem.

No entanto, o que chamou atenção dos seguidores foi a grande semelhança de Ticiane com as duas filhas, Rafaella Justus, de 15 anos, e Manuella Tralli, de 5. Nos comentários da publicação, diversos internautas deixaram mensagens elogiando a beleza da apresentadora e destacando o quanto as herdeiras se parecem com ela.

"Sempre foi linda. A Manu é a cópia morena da mãe", declarou uma admiradora. "Tem foto com a cara da Rafa e tem foto com a cara da Manu", disse outra. "Impressionante que bebezinha é a cara da Manu, e já garotinha, muito parecida com a Rafa", falou uma terceira. "Rosto lindo! Não mudou nada, linda desde sempre", escreveu mais uma.

Confira a publicação de Ticiane Pinheiro:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ticiane Pinheiro 🅰️+ (@ticipinheiro)

Ticiane Pinheiro diverte em curso de cozinha com sua funcionária

A apresentadora Ticiane Pinheiro divertiu ao mostrar como foi a primeira aula no curso de culinária que está fazendo na companhia da funcionária que ajuda em sua casa, a Edna. Recentemente, a loira postou alguns momentos que gravou no local e arrancou risadas de seus seguidores.

Isso porque, a esposa de César Tralli brincou ao fazer as tarefas e ainda deu uma dica para não chorar ao cortar cebola. A jornalista compartilhou que colocou água na boca para evitar as lágrimas enquanto cortava o alimento; confira detalhes!

Leia também: Rafa Justus faz discurso na web e os pais ficam encantados: ‘Clareza'