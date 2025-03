Rafaella Justus divide foto rara com o irmão mais velho, filho de Roberto Justus

Rafaella Justus posou ao lado do irmão mais velho, Ricardo Justus, durante passeio em família; rapaz é o primogênito de Roberto Justus

A adolescente Rafaella Justus aproveitou o feriado de Carnaval para viajar com a família para Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. A filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus passou os últimos dias em um luxuoso barco e compartilhou com os seguidores alguns registros do momento de descanso e lazer.

Além de curtir uma paisagem paradisíaca em alto-mar, Rafa também aproveitou para registrar a ocasião especial em fotos com os familiares. Por meio das redes sociais, a jovem publicou um clique raro ao lado do irmão mais velho, Ricardo Justus, primogênito de Roberto.

Além do rapaz, Rafaella Justus também posou com o pai, a madrasta, Ana Paula Siebert, a irmã caçula, Vicky, e a cunhada, Fran Justus, esposa de Ricardo. Esbanjando alegria nos registros, a família da adolescente surgiu com adereços carnavalescos em celebração a data festiva.

Vale lembrar que além de Ricardo e Vicky, Rafaella tem mais três irmãs: Fabiana Justus e Luiza Justus, também filhas de Roberto Justus; e Manuella Tralli, que é fruto do casamento de Ticiane Pinheiro e César Tralli.

Confira as fotos de Rafaella Justus em família:

Rafaella Justus e Ricardo Justus - Reprodução/Instagram

Rafaella Justus posa com a família - Reprodução/Instagram

Rafaella Justus revela como lida com a fama

Recentemente, Rafaella Justus revelou como lida com a fama, já que nasceu em uma família de famosos. Em sua rede social, a filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus abriu uma caixinha de perguntas e respondeu a algumas dúvidas de seus seguidores.

Além de contar o motivo de não "mostrar seu namorado", a jovem explicou como lida por ser uma pessoa conhecida publicamente. "Nasci nesse meio não por escolha, mas por consequência da trajetória dos meus pais. A fama nunca foi algo que busquei, mas sim uma parte natural da minha vida. E, sinceramente? Eu amo viver isso!", contou. A adolescente ainda apontou o lado ruim da fama; confira detalhes!

