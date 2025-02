Rafa Kalimann fala sobre o namoro com Nattan: 'A gente se aproveita e se curte'

A influenciadora Rafa Kalimann e o cantor Nattan assumiram o namoro em 18 de dezembro, após se conhecerem nos bastidores do ‘Dança dos Famosos’

Com a rotina corrida de influenciadora de Rafa Kalimann, de 31 anos, e a agenda cheia de shows de Nattan, o casal encontra maneiras de conciliar o relacionamento com o trabalho. Em entrevista à Quem, os dois falaram sobre como lidam com a agenda lotada e comentaram sobre a saída de Rafa como musa da Imperatriz Leopoldinense.

O namoro foi assumido em dezembro do ano passado e seguido por um pedido de namoro de Nattan neste mês. Tanto que Rafa contou que tenta acompanhar a agenda de shows e eventos do amado. "É gostoso porque a gente se vê sempre que dá. Quando meu trabalho me permite, estou com ele; sempre que o trabalho dele permite, ele está comigo", relatou, e completou: "Vamos nos organizando para que as coisas sejam como são na vida das pessoas com rotina normal. A gente se aproveita e se curte quando um e o outro trabalha.".

Além disso, o casal recebeu o convite para ser padrinho de Gustavo, filho de sua assessora e prima. "Foi uma surpresa muito gostosa. Sou madrinha dos meus outros três sobrinhos e agora veio o Gustavo. Nattan ficou muito realizado, muito feliz, deu para ver no vídeo", contou Rafa, que se define como uma tia 'babona'. "Sou essa tia que faz tudo pelos sobrinhos, essa tia que quer realizar todos os sonhos deles", afirmou.

Período de Carnaval

Rafa não está mais no cargo de musa da Imperatriz Leopoldinense neste Carnaval. Ela explicou que sua saída foi uma decisão pensada a longo prazo. "O Carnaval é isso, ele demanda uma dedicação e um tempo muito grande, mas a gente tem prioridades também", declarou.

Apesar de não estar no desfile, ela estará presente na festa realizada no Rio de Janeiro para acompanhar a apresentação da escola. "Vou estar lá na Sapucaí para assistir, para celebrar, para ver a escola passar, para cantar o samba-enredo, para curtir junto com eles e torcer pelo primeiro lugar", confirmou Rafa.

