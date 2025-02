Rafa Kalimann revela se guarda mágoa da Imperatriz Leopoldinense após deixar posto de musa

A atriz e ex-BBB Rafa Kalimann, que foi desligada do posto de musa da Imperatriz Leopoldinense recentemente, respondeu se guarda mágoa da escola

A atriz e ex-BBB Rafa Kalimann foi desligada do posto de musa da Imperatriz Leopoldinense recentemente. Em entrevista ao portal Leo Dias divulgada neste domingo, 23, a artista foi questionada se guarda algum tipo de mágoa da escola.

“Imagina, zero motivo pra isso, vou estar na Sapucaí vendo a Imperatriz passar, cantando todo samba-enredo, vibrando, torcendo pra ganhar esse ano, que merece, está muito incrível o samba-enredo deste ano é muito especial, e eu vou estar lá para torcer, curtir, dançar….Aproveitar muito”, respondeu ela.

Ao ser questionada sobre a possibilidade de voltar para a Imperatriz no próximo ano, ela foi sincera: “Vai depender muito dos meus projetos também, se eu vou star filmando, se eu não vou. A gente vai sentir ano que vem”, respondeu.

Imperatriz Leopoldinense anuncia saída de Rafa Kalimann do posto de musa

Na última quarta-feira, 29, a escola de samba carioca anunciou que a ex-BBB não seguiria como musa da agremiação. O motivo seria sua ausência em eventos importantes, como ensaios e a apresentação do samba-enredo. "A musa Rafa Kalimann, não seguirá com a Imperatriz Leopoldinense para o carnaval 2025. Desejamos sucesso em seus projetos futuros", escreveu o Instagram oficial da escola. A parceria de Rafa com a Imperatriz iniciou em 2023, quando ela foi anunciada como musa. Já sua estreia na Sapucaí aconteceu em 2024.

Após a notícia ser compartilhada pela escola Rafa Kalimann também se manifestou em seu perfil nas redes sociais e agradeceu por todos os momentos vividos ao lado dos foliões. “Quero agradecer imensamente à Imperatriz Leopoldinense por todos os momentos especiais que vivi ao lado da escola. Foi uma honra fazer parte dessa história tão rica e emocionante, aprendendo e compartilhando tanto com a comunidade”, escreveu a atriz nos stories do Instagram.

A artista desejou sucesso à escola. "Levo comigo memórias incríveis e um carinho enorme pela Imperatriz e por tudo o que ela representa no Carnaval. Desejo todo o sucesso do mundo à escola e que ela continue brilhando e encantando a todos com sua força e tradição. Com muita gratidão e amor, Rafa”, encerrou.

